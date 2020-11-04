薩卡拉陵墓揭秘｜死者之城驚現幼獅木乃伊　或顛覆古埃及文明認知

要說到古埃及，相信大家都會聯想到世界七大奇蹟之一的金字塔、法老王詛咒、寶藏等。對於古埃及文明人類仍有很多疑問，繼法老圖坦卡門陵墓於1922年被發現後，2018年再度發現4400歷史的薩卡拉陵墓，更於近月有59副保存完好的華麗石棺出土。而日前在Netflix上架的紀錄片《薩卡拉陵墓揭秘》（Secrets of the Saqqara Tomb），就揭開了古墓的神祕面紗及考古經過。

《薩卡拉陵墓揭秘》很適合喜歡看歷史題材的劇迷收看。（Netflix圖片）

《薩卡拉陵墓揭秘》記錄了位於開羅以南30公里的薩卡拉（Saqqara）發現一個藏有屬於名位Wahtye的祭司、高級政治家或第26王朝的社會傑出人物及疑似家族的13副棺木、大量貓木乃伊及雕塑的古墓，當中包括歷史上首兩具幼獅木乃伊，所有文物及棺木均完好無缺。薩卡拉是古埃及首都孟菲斯中的大型墓地，亦是大批無家可歸貧苦民眾的收容所，因而稱為「死者之城」，來代表活人和死人混居的小城市。

相信大家都聽過「圖坦卡門詛咒」，當年考古學家挖掘陵墓時發現闖入古埃及陵墓，打擾木乃伊永眠的人，將面臨惡毒詛咒的嚴厲懲罰，包括在於厄運、生病及死亡。而陵墓出土半年後，考古人員及投資者竟然接二連三身亡。雖然經過檢驗後，死因是細菌感染引發的肺炎所導致，但都令人對法老王詛咒感到驚恐。

恐怖傳聞指擅闖陵墓的人都不得好死，就算薩卡拉陵墓不是法老王的陵墓，難免令人感到懼怕。雖然自2018年挖掘工作開始至今，還未傳出任何死亡事件，但考古學家Hamada在紀錄片中親述遇上靈異事件。Hamada表示過程中親自挖掘大量貓木乃伊後，家中的貓只要看到自己便會立即拔腿逃走，亦不會像普通寵物。他笑言貓是充滿靈性的動物：「我剛把你的祖先從土中挖出來放進倉庫，牠（家貓）怕我也會這樣對付牠。」

古埃及人相信萬物有神，所以創造了各式各樣的神明，當中大部分神祇多以動物作為其象徵。薩卡拉很可能是貓的集中地，而貓在古埃及地位崇高，很多人都信奉貓神芭絲特（Bastet），相信貓神能夠為家庭帶來平安。對於挖掘到幼獅木乃伊的驚人發現，有學者直言這可能會改變人們對古埃及文化、經濟及宗教的了解。