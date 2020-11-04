全民造星III｜李昭南性感唱跳《Cazzo》　椅子舞大騷長腿好誘人

ViuTV綜藝節目《全民造星》過往兩輯廣受觀眾歡迎，掀起全城熱話。《全民造星III》經已在今個星期出街，逢星期一至五晚上10時30分播放。最新一季大膽地在疫市下推翻傳統，全新賽制將提供平台予有熱誠及潛能，卻苦無資源的已入行演藝人士接受訓練，不論性別、個人或組合都可向廣大觀眾一展所長，給予他們更多曝光機會，讓他們在星途上發光發亮。

ViuTV藝人李昭南（Mishy）於《全民造星III》出場跳唱《Cazzo》。

今個星期三（4/11）播出第三集，眾參賽者陸續出場參與前哨戰，終於輪到ViuTV藝人李昭南（Mishy）出場。 身為主持演員雙棲藝人的Mishy原來一直苦等機會，希望成為唱作歌手。當年因為見到好友黃劍文加入ViuTV後有機會為劇集寫歌、唱主題曲，所以效法加入電視台。

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導師林二汶在比賽期間卻狠評Mishy：「當刻見到佢，覺得佢觀眾緣唔夠，冇一種好Shiny嘅嘢，唔亮呀。」Mishy深知自己不足之處，但不知道如何可改善：「成日問同事點樣可以改善呢樣野，會檢討自己，點樣去突破呢個點，如果唔係公司繼續留我呢個人亦冇乜意思」。

她又稱：「 參加《全民造星》嘅目標係希望大家當我係一個音樂人嘅身份去尊重，可以繼續喺音樂方面發展」。為求突破自己，Mishy一改形象，「唔做平時自彈自唱的自己，想比觀眾睇另外一邊的自己」，以性感造型跳唱演繹歌曲《Cazzo》。

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