借胡鴻鈞家姐名貴黑跑出入戀情浮面　蔡思貝澄清：想返工方便啲!

蔡思貝今日（5/11）現身電視城出席無綫重頭劇《使徒行者3》宣傳造勢活動。提到手執二部重頭劇《踩過界II》和《使徒行者3》，有望在今屆奪取視后，思貝就話：「其實兩套劇一齊上，平常嘅時候未必係一件好事，因為好容易令觀眾混淆，分不清邊個角色打邊個角色。不過好慶幸我喺呢兩套嘅角色上都好大分別，而兩個嘅角色中都睇唔到互相嘅影子。」

思貝續說：「我都知道大家近來都有談論呢件事，其實我已經好感恩，覺得已經攞咗獎，因為由以前到而家，自己一路都好努力去演好每一次角色，而得到觀眾嘅認同，我已經好感恩。（有冇信心攞視后？）我冇諗過呀！我覺得順其自然啦！」

蔡思貝問胡鴻鈞借車用，是為了返工方便。（葉志明攝）

而提到同緋聞男友胡鴻鈞戀情漸見浮面，並且成功融入男方家中，獲得胡鴻鈞家姐更大方借出名貴跑車代步，思貝解釋話：「因為近期拍緊《飛虎3》，經常都要去一啲偏遠嘅地方，唔似之前啲劇咁，有廠車車你去，咁所以問咗佢借車嚟用，因為始終佢家姐唔係香港，部車又長期擺咗喺度，於是我就問佢借部車畀我返工，等我返工都可以方便啲。（油錢佢包埋？）咁緊唔係啦！我自己啦！」