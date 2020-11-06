何雁詩結婚似做騷　大讚鄭俊弘係最佳隊友：我同佢都係好隨意

何雁詩結婚在即，接受網媒訪問時大談婚禮籌備過程。

何雁詩（Stephanie）日前接受網媒《後台》專訪，大談婚禮籌備過程。準新娘Stephanie坦言仍有細節未落實，但與老公鄭俊弘輕鬆應對：「依家都唔太緊張嘅，最想就再瘦多啲啲，以最Fit狀態出場，搞到好似做騷咁，其實爸爸拖住我入場首背景音樂都仲未揀，睇嚟我應該再緊張啲啲。」她笑稱期待婚禮過後的Party，可以盡情吃喝：「食完飯之後可以盡情飲酒，因為依家我好節制，好想可以任飲任食，希望大家過一個又難忘、但飲醉後又未必記得嘅婚禮。」

喺籌備過程中，何雁詩大讚鄭俊弘絕對係好隊友。（ig圖片)

何雁詩更大讚「老公仔」鄭俊弘，稱對方為「滿分」丈夫：「佢作為籌備婚禮嘅隊友嚟講，真係要比十分㗎啦！因為我同佢都係好隨意，好多細節都冇所謂，最緊要家人開心！我地都有因為婚禮而磨擦，好似揀場地咁，我家人想大搞，而佢就想簡單啲，而家因為疫情關係而縮細咗，下年再補擺酒，咁就兩全其美。」

最後一個單身生日派對！（IG@honganc）

訪問期間Stephanie唱出老公歌曲《投降吧》，笑言望見對方唱歌便會深深著迷：「因為佢心地好好、好細心，令我嫁得過！佢每朝都會斟杯水比我，體會佢好關心我。加上佢唱歌好好聽，但佢唔會唱比我聽，靠平時睇騷或者練歌先聽到，不過都係好大嘅Bonus，但係佢唔會記得我任何一首歌、或者多過兩句嘅歌詞。」