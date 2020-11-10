暖男爸爸專訪︱陳俞希入行十年靠「八婆」入屋：出街最多人咁叫我

ViuTV原創劇《暖男爸爸》緊接住《熟女強人》，甫出街就獲得觀眾一致好評，討論區更有網民瘋狂推文，除了領銜主演的鄭中基和張可頤，近日焦點落在喜劇擔當的陳俞希（Hailey）和強尼身上，兩人演技確有長進。他們在《暖男爸爸》出街前接受《香港01》專訪，談及出道多年辛酸史，Hailey淡然地說，她最默默無聞、最尷尬的時期已經過去，儘管已經對「無名」一事釋懷，但仍然希望透過《暖男爸爸》讓人記得她的名字，「我好想啲人記得我多啲。」 撰文：邱愛霖 攝影：梁碧玲 服裝提供：tout à coup（陳俞希）、O.N.S（強尼） 化妝：Sara Wong 髮型：Jeff Wu

強尼和Hailey均以主持形象入屋，拍戲經驗不多，Hailey尤其對拍喜劇大感緊張。（梁碧玲 攝）

主持過檔轉型做演員

也許觀眾較少欣賞到Hailey和強尼做戲，但對二人的主持形象卻不陌生。強尼從有線球彩台兼職講波佬，到如今在ViuTV主持《全民造星》等頂級節目，主持功力有目共睹。至於Hailey則是水着模特出身，近年在《晚吹 — 空肚講宵夜》被另一Mean爆主持梁祖堯笑稱為「八婆」，更令她「八婆」一稱成為節目icon之一。

雖然Hailey和強尼對住人群毫不怯場，但他們在演戲方面無疑是新手級別。尤其Hailey對首次拍喜劇大感忐忑不安，「我嘅緊張係在於：『死啦，要做喜劇喎……』因為我成日都覺得喜劇係仲難做過正劇。導演係拍嘅時候仲話：『啲dramatic、開心啲嘅位，靠哂你哋啦！』」

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強尼大讚好友鄭中基拍戲「鬆緊自如」，Hailey認為張可頤平易近人。（梁碧玲 攝）

強尼讚鄭中基拍戲夠「鬆」 Hailey與張可頤合作超放心

既然要拍喜劇，強尼和Hailey有否請教過喜劇出身的鄭中基？強尼認為輕鬆戲不難，反而最難是正經戲，但幸好鄭中基輕鬆自若的態度性情有助推動現場氣氛，強尼形容為：「鬆」，「Ronald係一個好『鬆』嘅人，佢嚟到現場就好『鬆』㗎啦！但係佢平時咁『鬆』，你睇佢咁多喜劇，但佢一收落嚟，同你做情感上嘅交流對白，嗰個佢你平時少見，而佢一畀啲情感出嚟，現場嗰種推動力就好強啦！」

至於Hailey，因為第一次與無綫視后張可頤合作而相當緊張，但後來她發現她相當平易近人。張可頤在拍劇期間不但幫Hailey現場整理頭髮，在排戲期間更主動叫Hailey大膽推撞她，起初她相當畏縮，「劇本入面，我同Maggie在公在私都會好多嘢傾，我哋要做到好熟絡嘅感覺。所以我同Maggie排戲嘅時候佢就會：『其實呢個位你可以咁做呀！嗱，你推開我啦！』咁開頭你會驚㗎嘛，你第一次同大人物合作，推開張可頤，你會：『吓？』但之後你會覺得好放心囉！」

Hailey坦言對觀眾無法叫出她的名字不感尷尬。指已經經歷過最肉酸的時期。（梁碧玲 攝）

被稱「八婆」或叫唔出名都唔覺尷尬

ViuTV不似無綫，沒有提供藝員訓練班，自創劇產出亦不多，想行演員之路的ViuTV藝員亦只可從主持做起，久久才有一個磨練演技的機會。縱然Hailey在黃心美離巢後，成為ViuTV知名度最高的其中一位花旦，更被外界冠以「ViuTV一姐」之稱，不過她似乎以《空肚講宵夜》中的「八婆」主持形象更為入屋，「出街最多人係叫我八婆。最初我媽好反感，但到最近我同佢既一次交流係，連我媽都話，『你都係八婆嚟㗎啦！』」有次Hailey在街上幾乎撞到一位婆婆，被她指罵「八婆」，Hailey笑言：「冇嘢呀！我都成日畀人咁叫㗎啦！」

縱使以「八婆」入屋，但最尷尬的地方是，不少觀眾僅認得「ViuTV一姐」的樣貌，但始終叫不出名字，這也是許多ViuTV藝員面對的的窘境，Hailey會否對此耿耿於懷？「你話會唔會尷尬，我又真係冇乜咁嘅感覺。老實咁講，以前拍寫真嘅時候的確有遇過，好多時候記者就會係：『阿邊個邊個，做訪問啦！』以前細個嗰陣就會諗：點解成日都唔叫我哋嘅？點解都唔叫我哋做下㗎？因為有啲時候唔可能叫曬8個一齊做，可能真係叫一、兩個，咁佢次次都係叫嗰啲人。有時候唔開心嘅係，嗰陣佢好好，接咗某啲角色，但係佢成日遲到、表現得唔好……我嗰陣時成日都諗：點解我做得好嘅時候，人哋都唔會叫我做（訪問）嘅？」

縱使已經對「無名」一事慢慢釋懷，但Hailey依然希望觀眾「記得我多啲。」（梁碧玲 攝）

Hailey：我好想啲人記得我多啲

最黑暗的時刻，也是成長得最迅速的時期。這些難受的經歷反而令Hailey學識接受娛樂圈規則，漸漸地，她在不知不覺間已經對「無名」一事慢慢釋懷，「即係以前我嗰個moment，你要諗嘅時候，係嗰幾年已經發生所有你覺得已經最…（肉酸？）係呀！即係你以前會咁諗，後尾我開始慢慢接受咗個流程，佢哋訪問，佢一定唔會問你㗎啦！原來個娛樂圈係咁行嘅，有話題性，咁咪問囉！咁你咪安慰自己，唔係因為你未努力，係因為個機會未到囉！都經歷咗差唔多十年、八年啦，咁長嘅時間，咁依家就真係冇呢個感覺。」

釋懷是一回事，但若是認真對待演藝事業的藝人，當然會想努力脫離「認得樣叫唔出名」的階段，讓觀眾記得她不只是「八婆」，也是「陳俞希」，「我好想啲人記得我多啲，想多啲人幾得我哋條綫好睇。」

強尼不介意網民鬧爆，坦言最想《暖男爸爸》有討論度。（梁碧玲 攝）

強尼「佛系」拍劇：呢套劇有人睇就得㗎啦！

既然想觀眾留下深刻印象，不如考慮發展成「熒幕情侶」？本來只是記者的玩笑話，然而強尼卻認真回答：「其實你估唔到依家呢個時勢嘅走向。我第一年做《全民造星》，我做頭幾集，啲人係恥笑，係用恥笑呢個眼光去睇呢個節目。決賽之前，佢哋十條友去咗皇室堡，企滿4層樓。我就了解咗一件事係：當初你哋唔係笑㗎咩？我參與個節目，我都係其中一份子，我就知，原來係冇得計！我諗我哋成個製作團隊都冇諗住係咁。譬如劇集，你諗住有套劇：呢套係啦喎！（點知）冇事發生過。嗱，真心，我覺得舊年既《Ｍe Too》（假設性無罪）幾好，但冇乜人談論過。」

因為已經放下計算，強尼反而不介意網民鬧爆《暖男爸爸》，有討論度已經心滿意足，「好同唔好都係一個討論度，有人鍾意我哋呢套劇係bonus。我拍咗幾套劇咋嘛！如果你認為咁叫好，自己都覺得有啲離譜啦！」

雖然強尼和Hailey回望舊作《已讀不回》時都會尷尬對望，笑著歎氣：「唉呀！」但強尼對《暖男爸爸》要求不多：「嗰一刻我哋做《已讀不回》，起碼都覺得自己盡咗最大努力。其實最想呢套劇有人睇就得㗎啦！」《暖男爸爸》至今播到一半，反應不俗，坊間一片叫好，相信當初強尼對劇集的期許已經實現了吧。

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