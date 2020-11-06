TWICE彩瑛與30歲紋身師傳緋聞　網友貼二人戴情侶戒行超市照

韓國女團TWICE自Momo、志效分別與Supe Junior希激及姜丹尼爾認愛後，這次到21歲成員彩瑛被爆與30多歲紋身師熱戀中。網友貼出多張照片力證兩人的戀情後馬上造成轟動，TWICE方面於稍早時間以「沒有官方立場」回應。

今天（6日）凌晨彩瑛突然被大爆，她與圈外30多歲紋身師的戀情，網友更貼出多張照片，包括二人一同行超市和手上疑似戴着同款情侶戒指的照片。該網友更發現，紋身師的作品中不乏與彩瑛相似的人像圖案，對比之下發現，兩者嘴角痣的位置及髮型都非常相似。此外，網友也發現紋身師IG不時出現女生的手，該女生手部的紋身位置與彩瑛的紋身相似。

網友上傳疑似彩瑛與紋身師行超市的照片。（網上圖片）

按圖睇網友整合拍拖證據：

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爆料公開後，馬上成為網上熱話，粉絲對彩瑛疑似拍拖持兩極意見。事後一名自稱是紋身師好友的網民上傳長文，澄清該紋身師現時有一名圈外女友，呼籲大家停止傳播虛假的消息。由於事出突然，TWICE亦在宣傳新碟期中，所以JYP娛樂和彩瑛都未有回應事件。

剛剛下午時間，JYP娛樂發表聲明：「沒有官方立場。」回應彩瑛的緋聞；而男方的IG亦已在戀愛說爆出後關閉。

TWICE方面以「沒有立場」未有回應事件。（MBC）