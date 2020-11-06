全民造星III｜24歲Sting全紅燈出局　林二汶彭秀慧戥佢勁唔抵！

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》播出接近一星期，觀眾的評語好壞參半，有人認同節目的理念，讓一眾知名度較低的藝人有機會表現自己。不過，三位評判Eric Kwok、卓韻芝和Joey Tang的評分準則卻令網民大為不滿，批評他們並不是用同一標準去量度所有參賽者。有人認為表演中國舞的黎蘊芝（Dilys）實力一般，單憑笑容卻獲得三盞藍燈成功晉級，相反比起Dilys更有實力的參賽者就跌入復活區甚至被淘汰出局。

24歲的林明燊曾參加《全民造星》第一和第二季，可惜都未能打入100強。（IG/ @stinglms0824）

昨晚（5/11）播出的一集中，24歲的林明燊（Sting）表演歌曲《病態》，唱歌以外還加插了戲劇元素，監製「花姐」黃慧君讚Sting的表演有心機，導師林二汶和彭秀慧亦想不到性格驚青的他可以放開自我，全情投入演出。可惜Sting卻過於專注肢體動作，唱歌一度失準走音，評判指他應盡量集中在唱歌上，最終以全紅燈被淘汰出局。花姐、林二汶以及彭秀慧都替他感到不值，彭秀慧認為表演好看，而花姐則認為比起只站在台上唱歌，Sting有構思、設計過整個表演，單憑這點已經值得一盞藍燈。

點撃睇Sting的演出：

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節目播出街後，不少網民都被Sting的熱誠和堅持所打動。原來他曾參加《全民造星》第一和第二季，可惜都未能打入100強。但他未有放棄，兩年來不斷裝備自己朝着造星之路進發：「通常由11點練到2點左右，然後會成隻專輯咁唱完佢，再停低仔細研究。」縱然下了不少苦功，卻未能如願入圍《全民造星III》，連ViuTV工作人員都不禁問：「你唔覺得一隻烏龜係唔應該參加賽跑？」

的確單憑努力不等於就可以成為藝人，但機會總是留給有準備的人。追夢之路從來不易行，希望Sting可以隨着每個打撃變得更強，正如他所說的：「我唔覺得一隻烏龜係唔應該參加賽跑，只要隻龜鍾意呢個賽跑，我覺得點都要試一試。只要你肯堅持，今日你唔發光，你始終有一日會發光，而我總有一日會發光。」Sting亦表明會參加下一季《全民造星》，並以一個全新的自己同觀眾見面。

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