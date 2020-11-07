黃心穎傳已遭無綫放棄將會解約　人夫黎振燁衰偷食同樣無得留底

2012年港姐亞軍黃心穎於去年4月16日被爆出與許志安 (安仔) 在車廂中連環激咀，這場「安心事件」轟動全城，事後兩人形象插水，所以演藝工作即時叫停，而馬國明 (馬明) 與心穎亦因此分手了，頓時事業愛情雙失。心穎自此一直被無綫雪藏至今，復出無期。在她出事後避走美國期間曾傳出她改英文名兼轉行做地產代理人，但她深潛8個月後於去年12月返港，有指是在等機會復出，可是一直未見她有任何新Job。

去年「安心事件」轟動全城。(ig圖片)

心穎早年與馬明合作的定情作《On Call 36小時II》於今年4月重播，亦正好是「安心事件」一周年，有指無綫這次讓她重現幕前，讓大家重溫她的演出，未知會否是想幫她復出試水溫，一試外界對她再現幕前的反應，再決定是否安排她復出。而心穎出事前拍下其中一部劇集《堅離地愛堅離地》早前在《TVB節目巡禮》中宣布獲安排峴明年播出，她更在片花佔了2個鏡頭，令外界以為她獲無綫開綠燈讓她逐步復出幕前。

心穎與馬明已分手。(微博圖片)

不過，今日（7日）就有報道指其實心穎已遭無綫放棄！據悉，無綫曾考慮刪剪心穎於《堅離地愛堅離地》的戲份，甚至找人頂替重拍，但始終覺得不值得為她再花龐大的開支、工夫和時間，所以才讓她出現於劇中。有指無綫經過多番開會商討後，有感事發至仇已一年半有多，但心穎的形象仍未見好轉，相信已難以改變觀眾和網民對她的負面印象，雖然心穎這段期間是以無薪假方式履行合約，但有感繼續留她在公司也沒有作為，加上現時經濟不景氣，相信心穎的演藝事業在短期內都不會有起色，故決定放棄她，最遲2個月內便會正式與她解約，結束8年賓主關係。而心穎回覆《香港01》時就表示：「有update再同大家講、多謝關心。」

傳心穎已遭TVB放棄。(黃心穎IG)

另外，2016年香港先生冠軍黎振燁亦因為背大肚妻偷食朱智賢而被無綫雪藏，有指他與心穎下場一樣，會遭無綫放棄而被解約。而無綫藝員管理及發展部助理總經理樂易玲，就承認心穎與黎振燁均正簽無薪請假紙放假，被問到二人解約一事，樂易玲就表示未有時間約他們面談，她也想知道兩人現時的環境和想法。

黎振燁。(黎振燁IG)

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