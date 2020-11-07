全民造星III︱導師力爭兩大舞王　Timo過關AnsonBean竟入復活區？

ViuTV皇牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》，剛於周一（2/11）晚首播。由於今屆實施全新賽制，首輪已經要玩即場淘汰，再者節目鋪排上，頗多篇幅落在林二汶與彭秀慧兩位「造星導師」身上，無論她們對一眾學員參加面試時的辛辣批評，抑或之後為「爭人」而各不相讓繼而互窒互寸的反應，加上監製「花姐」（黃慧君）一貫使出招牌式黑面兼首集鬧爆「最差五人組」，令節目頭5集的追看意慾大增，整體效果勝過上一屆。 節目好睇，亦意味他們會因為看得肉緊要不滿節目安排，事關83人需要在前哨戰爭取「50強入場券」，參賽者的真正實力表露無遺，差的差到反白眼，好的好到心心眼，不過截至周五晚（6/11）播出的最新一集，三位評判（卓韻芝、Eric Kwok與Joey Tang）的選擇似乎嚴重偏離花姐、導師和網友的主觀期望，被指得個樣的「賣笑姑娘」黎蘊芝（Dilys）以及唱歌真係走咗音的「熱血班長」李明憲雙雙入圍，反觀今屆兩大舞王 ─ 江宏基（Timo）和陳毅燊（AnsonBean），竟然只得前者能夠獲得三盞藍燈直接進入下輪比賽，後者只得一盞，面臨「被Foul」邊緣，難怪不少人邊睇邊鬧「離晒大嫂」，而AnsonBean的經理人Christy直言，當時在錄影廠得知賽果後難以接受，講不出聲、哭不出聲：「想唔想像到我喺現場有幾崩潰？！」 撰文：游大東

ViuTV皇牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》，剛於周一（2/11）晚首播。由於今屆實施全新賽制，首輪已經要玩即場淘汰，83位參賽者需要力爭「50強入場券」。（資料圖片）

今屆《造星》的節目很多篇幅落在林二汶和彭秀慧兩位導師身上，兩人為爭人互窒互寸，使節目可觀度大升。

Timo《造星III》首個成功彈起參賽者

《造星III》反傳統邀請行內人參賽（僅少數為未出道），這個設定是有睇頭的，不過撇開要出局的不說，頭兩集出鏡的參賽者，包括今屆最具知名度的顧定軒，整體演出水平只屬正常，令觀眾很容易會將焦點落在花姐和兩位導師身上，惟得到這種效果其實不理想，因為就算節目好看，參賽者也只是配菜。直至現年26歲的江宏基（Timo）亮相，由他被叫名，再站起來，見到他身穿「戰衣」（灰色西裝外套只搭在肩上，領帶有一半攝進恤衫）的一刻，霎時間令比賽出現重點。

的確Timo不算靚仔，但Popping（機械舞）技術精湛，配合Billie Eilish《Bad Guy》的強勁節奏，和有鋪排的走步，令演出的視覺效果甚佳，真的有種「Look at me」（《前傳》歌詞）的吸引力，跟他在記者會上，予人平平無奇的感覺相差極大。最終三位評判一致按藍燈讓Timo晉級，而那集播出後，他亦立即多了一班粉絲，甚至在Instagram裏有Fan Club，成為首個在《造星III》彈起的參賽者。

在第二集《造星III》登場的Timo（江宏基）成為首位在節目亮相後成功彈起的參賽者。

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今年才19歲的AnsonBean（陳毅燊）是《造星III》其中一位焦點參賽者。（資料圖片）

AnsonBean實力強竟陷出局邊緣？

至於另一位年僅19歲的AnsonBean（因小學時愛吃JellyBean而得名），早前花姐在《造星III》記者會上已公開表示「幾睇好佢」，事實上在鏡頭前的AnsonBean總是充滿陽光氣息，經常笑容滿面，加上一頭鬈髮，令觀眾很容易記得他，就連二汶也坦言：「佢嘅性格啦、佢個樣、佢個笑容，觀眾會鍾意佢嘅！」

另外他Rap得不錯（演繹歌曲《Lazarus》），舞技亦出色，面試時都能夠接連做出翻筋斗動作而面不紅氣不喘，青春活力就是這麼一回事，難怪他出場前，兩位導師先尖叫後爭位，誓要拉他入組，豈料演出後，三位評判竟然只給他一盞藍燈，本來卓韻芝都一度心軟想讓他晉級，奈何她又擔心此舉會減低之後有可能出現更強參賽者入圍的機會，「我見到（AnsonBean）（有）力量，但我唔見到爽快！」反覆思量後，只拋下一句：「你都係入去復活區坐下先！」令AnsonBean即時陷入出局邊緣，花姐無法接受這結果，當着鏡頭大叫，「點解呀？點解要擺佢喺復活區？！」

點擊圖輯重溫AnsonBean比賽時情況：

+ 7 + 7 + 7

周一（2/11）在ViuTV總台舉行的記者會上，Timo（左）和AnsonBean（右），與TY（中）一同展現精湛舞藝。

其實能夠亮相《造星III》記者會的參賽者，都是手持「50強入場券」，言即AnsonBean最終成功入圍，但他「復活」的過程如何，就要留意節目播出才能知曉。

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