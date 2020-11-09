【不完美人生指南】24位歌手唱出人生態度　許光漢憑靚聲率先跑出

內地大型音樂企劃《不完美人生指南》，由24位新舊音樂人攜手合作，以「不完美」為主題，衍生出11首作品，顛覆和突破可謂該專輯的宗旨，可惜雷聲大、雨點小，原來音樂衝擊未必人人能夠接受，甚至有種浪費了這班歌手的感覺，最讓人意外的反而是以拍劇為主的許光漢，靚聲及唱功也是甚高水準，只是一人難救全家，相當無奈。

許光漢和魏如萱合唱〈什麼跟什麼有什麼關係〉。（影片截圖）

許光漢不單靚仔帥氣，還是一位靚聲王。（影片截圖）

《不完美人生指南》中11首歌，囊括了24位中港台歌手，每一位都能夠獨當一面，而且不乏唱得之人，包括有陳綺貞、蔡健雅、周深、王源、毛不易等歌手，最讓人期待的有台劇《想見你》爆紅的男主角許光漢，不少粉絲都知道他的唱功了得，只是一直專注於拍劇，偶然獻唱一兩首歌，已經獲得粉絲的熱烈掌聲，而跟其他歌手合作，正好讓他測試一下水溫，不過在《不完美人生指南》中初試啼聲，卻不是一個好的選擇，他跟魏如萱合唱〈什麼跟什麼有什麼關係〉，二人百分百是最佳拍檔，讓人聽得耳朵懷孕，但混落其他不適合的歌曲之中，卻少不免被拖累了。

下圖有歌手特寫及歌單：

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以「不完美」作為專輯主題，再由不同風格的歌手獻唱，本以為能帶來顛覆及火花，可惜事與願違，構思跟實際情況相距甚遠，變成一隻純純粹粹的雜錦專輯，歌手們的風格迥異，像小清新歌路的陳綺貞，突然要她在〈完整的我〉中Rap，聽來相當突兀，毛不易和祁紫檀唱〈愛痕森林〉，卻感到二人有欠交流，只是各唱各的，浪費了該次合作。其他如劉若英和柯智棠〈每天的不理想〉、王源和蔡健雅〈在哪裡都很好〉、莫文蔚和郭一凡〈自洽〉、周深和王子〈資深庸才〉表現也只是不過不失，未能一網打盡各類型歌迷。