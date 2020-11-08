天幕下的戀人｜唐詩詠與鄭嘉穎演足4次兄妹　情誼15年前已萌生

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播14年前由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》，而唐詩詠在劇中則飾演鄭嘉穎女友的妹妹—高逸晴。其實唐詩詠自出道以來飾演過不少「阿妹」的角色，當中最出名的可謂2010年的TVB劇集《鐵馬尋橋》，劇中幾兄弟姊妹包括鄭嘉穎、馬國明、黃嘉樂、林子善以及唐詩詠幾人亦因此而變得戲裡戲內都非常友好，就連鄭嘉穎和林子善的婚禮，幾位都連體出席，過時過節亦會相約聚會。

睇睇幾位的合體相：

而事實上，唐詩穎可算是鄭嘉穎合作過的女演員之中次數最多的一位，在合作的9部TVB劇集中，總共有4次以「兄妹」相稱，以愛人姿態出現的《鐵馬尋橋》也是基於無血緣關係之兄妹情誼。其實鄭嘉穎與唐詩詠「兄妹」之情建立於2005年的《Yummy Yummy》，劇中鄭嘉穎飾演陳家樂，而唐詩詠就飾演他的親生妹妹陳家寶；其後在《寫意人生》（2007）及後的《天幕下的戀人》、《鐵馬尋橋》又再次以飾演「兄妹」。難怪二人無論戲裡戲內都咁親切。

睇埋唐詩詠嘅靚相：

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睇睇與鄭嘉穎有感情戲的演員，當中也有男性演員：