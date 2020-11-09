肥媽拍片交代近況　提及丈夫驟逝即落淚：唔係好想見人！

藝人肥媽（Maria Cordero）於上周四（5日）凌晨透過社交網公布其丈夫Rick離世的消息。當晚肥媽分享了她與丈夫的甜蜜合照，發文表示：「My love my man RIP .see you in heaven，親愛的老公安息。」

肥媽與老公Rick十分恩愛。(肥媽fb)

肥媽fb宣布摯愛死訊：親愛的老公安息 相愛21年約定天堂重聚

許多親友和網友驚悉Rick逝世消息後均相當擔心肥媽的情緒，肥媽昨晚（8/11）於Facebook上載片段交代近況，指希望讓各位放心。片段開頭，幾隻狗一起撲向肥媽，肥媽亦疼愛地攬住牠們。

狗狗乖巧地離開肥媽並伏在地下後，她開始哽咽地憶述老公逝世過程，原來Rick於上周三（4/11）入醫院，翌日凌晨即離世：「我老公係……半日之內，佢自己入醫院，最後同孫女講完電話之後就瞓覺，佢好安詳，我估唔到，真係嚟得太突然」、「佢臨走叫我多啲同朋友、屋企人一齊，因為佢病我照顧佢，幾年都少出街。」

肥媽昨晚（8/11）於Facebook上載片段交代近況，指希望讓各位放心。（影片截圖）

肥媽透露，Rick的葬禮將會依天主教儀式進行，但因Rick生前喜歡看她的煮食片段，故肥媽已經買了紙紮iPad在三七和尾七會燒給他。她亦交代近況，「我其實真係唔覺得佢走咗，太突然，我好多謝大家關心，傷心一定有。」她坦言自己近來不想見人，「唔係好想見人，呢排準備幫佢辦埋啲後事，之後先至睇吓點。」

肥媽透露，Rick的葬禮將會依天主教儀式進行，但因Rick生前喜歡看她的煮食片，故肥媽已經買了紙紮iPad在三七和尾七會燒給他。（影片截圖）

點撃下圖睇肥媽與Rick恩愛瞬間！