收視滯後報告｜點解《木棘証人》香港收視差但內地評分高？

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是10月26日至11月1日。上次講到三套迄收視齊齊跌，今次也未有強勢回升的跡象，《木棘証人》只是升高了0.3點，《錦繡南歌》更下跌了0.2點，看來暫時仍然是一個低潮期。

《木棘証人》今個星期錄得21.7，依然未能突破22點，不過幸好比《C9特工》的20.8點暫時比較高，未會跌到今年最低劇集的位置。不過，雖然《木棘証人》在香港收視不佳，但在內地評論網站「豆瓣」卻獲得7.9的高分，比起6.9分的《使徒行者3》要高，何解？

在內地獲得高分。（劇照）

《木棘証人》是一部輕鬆的小品劇集，除了查案，也有不少笑料，尤其是李浩帆（韋家雄飾）這個角色，重點都放在他身上，韋家雄發揮得很好，也是香港經典綠葉，內地觀眾很欣賞這類型演員。而且近來內地的大製作劇集非常之多，同類的《使徒行者3》已經不是甚麼新鮮事，反而《木棘証人》這種小品劇更能打進他們的心裡。

《木棘証人》在內地評論網站「豆瓣」上獲得7.9分。（豆瓣截圖）

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至於，《愛•回家之開心速遞》今個星期下跌了0.8點，錄得24.7點，不過其實處境劇已經有一班固定的觀眾，所以少少的升跌其實不太大影響其穩定性。反而《錦繡南歌》就慘了，去到尾二的一個星期依然只得20.4點，隨時成為今年最低劇集。

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均24.7點，最高收視周一(26日)晚26.3點。《錦繡南歌》周一至五平均20.4點，最高收視周二(27日)晚21.9點。《木棘証人》周一至五平均21.7點，最高收視周二、四(27、29日)晚22.4點。《踩過界》周一至二平均5.8點，最高收視周一(26日)晚6.0點。《天幕下的戀人》周三至五平均4.9點，最高收視周五(30日)5.1點。

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