莊韻澄丈夫註冊前被爆破產欠債　婚禮將一切從簡：唔會放棄承諾

現年39歲的莊韻澄（Xenia、前名莊端兒）於上月月底宣布與細5年的呂成忠（Joe）拍拖，二人亦將於本周四（12/11）閃婚。結婚前兩日，Xenia未婚夫Joe被爆出欠債、失業兼破產，更曾被收數公司上門追債。

現年39歲的莊韻澄於上月月底宣布與細5年的呂成忠（Joe）拍拖，二人亦將於本周四（12/11）閃婚。（IG/ @xeniachong）

面對種種傳聞，Xenia以短訊回覆《香港01》時指在報道出街前已知道Joe破產：「其實係，之前嗰刻收到記者問，我未聯絡到Joe因為各自做緊嘢。佢係圈外人，我都尊重會想問清楚佢先再答，到噚晚（9/11）記者打俾我就照直答。（當初知道Joe破產有冇好愕然？）我冇呀！」婚前兩日未婚夫被爆出欠債等等的新聞，Xenia直言心情未受影響，而Joe的債務問題亦已經處理好：「我哋OK呀！冇辦法啦，自己幕前都習慣咗。Joe嗰邊的報料人一直都係提供2018年嘅事情，換言之係Joe破產時或之前，他在破產前已經處理好。（即係債務事情已經係2018年嘅事？）係呀。」

Xenia曾表明不會幫Joe還錢讓他提早解除破產令，亦坦言二人一直是財政獨立：「一直都係㗎！（婚後都係？）都係呀。」對於種種的負面新聞，Xenia會一直陪着未婚夫面對，更大讚對方值90分：「我會一直在Joe身邊支持同陪伴。我哋過2日都結婚啦！我都唔會因為佢嘅過去而放棄對大家嘅承諾。（Joe係咪100分男友？）90分啦，畀10分佢再進步嘛。（最滿意Joe邊方面？）細心同溫柔。」

婚前兩日未婚夫被爆出欠債等等的新聞，Xenia直言心情未受影響，而Joe的債務問題亦已經處理好。（IG/ @xeniachong）

後日就是Xenia同Joe的結婚大喜日子，Xenia透露婚禮將一切從簡，只會進行簡單註冊儀式及後與家人吃飯：「其實係簡單註冊儀式，因肺炎關係保障親友所以出年先會舉辦婚宴。（會唔會有斟茶、接新娘等等嘅環節呀？）唔會呀。（有冇諗過出年嘅婚宴係點？）其實未有諗法㗎，我夢想都係簡單，唔想做足傳統式婚禮，希望賓客嚟到開心，有Live Band畀佢哋自由上台玩。」她指後日（12/11）的註冊儀式未會邀請傳媒採訪，相關照片會容後發放：「我睇吓啲相靚唔靚先，因為話要全程戴口罩，我之後發畀你哋呀。（係咪奉子成婚？）哈哈，之後再講啦！」

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