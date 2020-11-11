辰亦儒40歲生日飛輪海成員重聚四缺一　炎亞綸唔見影惹粉絲好奇

飛輪海3子，係欠炎亞綸冇出現。（IG：calvinchen777）

相信不少90後女生都曾經被男團組合飛輪海的魅力迷倒，而男神們很久以前都各自單飛發展，幾乎沒有再聚在一起工作。昨日（10日）辰亦儒40生日，難得舉辦了生日會，與一眾好朋友見面，昔日隊友汪東城、吳尊等都有出席。

辰亦儒更發長文感觸的說：「今年真的是很不一樣的一年，我也第一次離開家這麼久，但是我很開心，我的身邊有很多好朋友和很棒的工作人員，今年的上半年只求平安，下半年我試著踏出一大步，人生中真的有很多不同的階段，每一個階段都努力追尋自己想要的，讓自己生活過得充實美滿，人生真的只有一次，沒有機會讓你後悔的，謝謝我的家人、好兄弟、好朋友、好同事們的祝福，大家在繁忙的各自努力打拼工作外，努力抽空的聚在一起。很珍惜每次相處的時間，為了下次見面前，我們都要更努力更加保重，愛你們我是幸福的人，感恩～」

炎亞綸早就冇同其他團員有聯絡。（IG：aayan1120）

粉絲好好奇，還有一位隊員那炎亞綸呢？因為多年來一直傳炎亞綸與另外三人價值觀不同而鬧不和，這次沒有出現其實都證明了很多事情。不過早在3月時候炎亞綸接受小S（徐熙娣）訪問時，直認與其他成員私下沒聯絡，他說：「不是玩在一起的人，說不是朋友，因為我覺得不用假裝，我也是不想假裝的人，所以我講出來並沒有貶意，我只是覺得說就真的不是，平常也沒聯絡」若粉絲要見四人合體在舞台表演，看來機會渺茫。

炎亞綸坦言同飛輪海另外三位不是朋友，亦唔想講大話。（微博：＠_WuGeNgLiN）

點擊睇飛輪海四子嘅靚相！

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同場加映！

「飛輪海」成員近況逐個睇 吳尊湊仔為樂炎亞綸榮升CEO

點撃睇下辰亦儒有幾大隻：

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點撃睇吳尊溫馨家庭照：

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點撃睇炎亞綸近照：

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汪東城的外貌被網民熱烈討論，睇下佢個樣有冇唔同：