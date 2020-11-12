《獵魔士》四人確診新冠肺炎！第二季再度停拍　粉絲網上一片哀嚎

Netflix奇幻劇集《獵魔士》（The Witcher）三月份因新加入演出的《權力遊戲》（Game of Thrones）「Thormund」男星Kristofer Hivju確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又名新冠肺炎）後宣布停拍第二季。

時隔多月好不容易在八月時正式復工，儘管劇組做好萬全準備，戴上口罩和防護面具並保持一定距離，依舊在日前傳出工作人員確診的消息，使劇集再度停拍。

↓↓↓點圖看更多《獵魔士》精彩劇照↓↓↓

+ 8 + 8 + 8

根據《Deadline》的消息指出，《獵魔士》近期在倫敦的Arborfield製片廠進行第二季的拍攝，隨著四名工作人員的檢測呈陽性反應後，Netflix將對劇組每個人進行檢驗。報導進一步指出，確診的人員已經接受隔離，並未影響到主要演員群。

節目統籌Lauren S. Hissrich在消息曝光後，於Twitter發文感謝外界的關心與支持，並強調團隊與其家人的健康與安全為他們的首要考量，會盡一切努力去保護他們。最後也不忘精神喊話一番，期許團隊能盡快恢復拍攝。

《獵魔士》先前陸續發Geralt of Rivia、Ciri和Yennefer等要角在第二季的新造型，透露新一季的劇情方向。

相關圖輯：【獵魔士】第二季拍攝預算大增 Geralt盔甲全面升級造型終極曝光（點圖放大↓↓↓）

在第二季中，隨著索登山之戰的結束，Geralt of Rivia深信Yennefer已在戰役中喪生，於是帶著Ciri到了他所知最安全的地方──Kaer Morhen，即他兒時成長的家。在諸王、精靈、人類和惡魔於城牆之外爭奪權力之時，Geralt of Rivia必須保護這個女孩免於受到更加危險的威脅：來自她體內擁有的神秘力量。

《獵魔士》第二季原定於2021年上線，但由於兩度停拍使得進度嚴重落後，目前未知是否會延後至2022年才上線。

相關圖輯：【獵魔士】水行俠Jason Momoa有望參演前傳 粉絲興奮：最佳人選（點圖放大↓↓↓）

+ 7 + 7 + 7

延伸閱讀：

「小剝皮」回顧《冰與火》強暴戲！直言是「演藝路上最糟的一天」

延伸閱讀：喬治RR馬丁客串《冰與火》昔日照曝光！化身「龍女」婚禮賓客

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】