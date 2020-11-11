泰臣承認曾用「假陽具」來矇騙尿檢　通過測試絕密過程終極曝光

現年54歲的拳王泰臣（Mike Tyson）自2005年退出拳壇後，不時都參與幕前演出，包括《葉問3》、《洛奇：拳王再臨》（Rocky Balboa）、《醉爆伴郎團》（The Hangover）等電影。繼早前宣布復出拳壇後，在其Podcast頻道中突然承認曾用「童子尿」順利通過藥檢。

綜合《TMZ》、《People》、《Daily Mail》等外國傳媒報道，泰臣在Podcast頻道Hotboxin' with Mike Tyson中，承認曾在尿檢時用自己BB的尿液送去藥檢。當提到尿檢時都會有專業人員全程監督，究竟泰臣如何順利將BB尿換成自己的尿？泰臣表示自己曾使用陰莖形狀的假小便器（Whizzinator），放進BB尿來矇混過關。

泰臣透露自己當時有想過用妻子的尿液，但擔心如果妻子剛懷孕就會穿崩，最後決定將BB的尿放在小便器中，更笑言過程中因為監督人員不敢正面看他，故讓他有機會順利過關。而嘉賓UFC運動員健康副主席Jeff Novitzky節目中表示，曾有男選手用了懷孕異性的尿液來進行尿檢。其實泰臣過去一直都否認在比賽期間使用禁藥，至於用那位子女的尿液，泰臣並沒有公開。另外，泰臣於今年5月宣布復出，即將於本月28日跟前奧運銀牌拳手Roy Jones Jr.對決。

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