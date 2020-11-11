全民造星III︱網民質疑卓韻芝徇私　評判標準不一網民鬧爆

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》50強比賽正進行得如火如荼，今季請來Eric Kwok、卓韻芝和Joey Tang作為評判，之不過他們的評分準則搖擺不定，除了令一眾參賽者無所適從外，亦令網民大為不滿。其中討論度最高的一定是表演中國舞的黎蘊芝（Dilys），實力一般卻憑甜美笑容獲得評判們的三盞藍燈成功晉級。網民鬧爆評審準則不合理，直指兩位男性評判郭偉亮（Eric Kwok）和鄧建明（Joey Tang）對女性參賽者特別鬆手，而卓韻芝則對男性參賽者份外寬鬆。

今季請來Eric Kwok、卓韻芝和Joey Tang作為評判，之不過他們的評分準則搖擺不定，除了令一眾參賽者無所適從外，亦令網民大為不滿。（影片截圖）

卓韻芝對男參賽者份外寬鬆

38歲的班長李明憲演唱韓文版《雪之花》時過份單調以及頻頻走音，再加上沉悶的對答以及缺少一團追夢的火，監製「花姐」黃慧君、導師林二汶和彭秀慧認為沒有藍燈是合理的。Joey Tang先給了班長一盞藍燈，然後卓韻芝叫班長除低眼鏡，更讚他長着演員的臉孔。縱然他的演出低於水平，卓韻芝仍給了他一盞藍燈令班長成功晉級。

38歲的班長李明憲演唱韓文版《雪之花》時過份單調以及頻頻走音，再加上沉悶的對答以及缺少追夢的火。（影片截圖）

26歲的演員顧定軒選擇了不擅長的自彈自唱，演出雖然較為平淡，但卓韻芝卻於顧定軒唱了一句後就立即給了藍盞，更說：「我好鍾意睇你做戲。」網民認為卓韻芝的評分不夠專業。除了顧定軒外，參賽者許紹燊（小新）和田見超（田中）曾參演《調教你男友》，而卓韻芝剛好是節目的粉絲。縱然二人的表演都有瑕疵，但卓韻芝卻二話不說按下藍燈，惹來網民質疑她徇私。

點撃睇顧定軒、小新同田中演出：

+ 4 + 4 + 4

Eric Kwok、Joey Tang對女參賽者特別鬆手

黎蘊芝（Dilys）在面試時因表現太差一度被花姐勸喻退出比賽。去到50強比賽時，Dilys表演中國舞但實力一般，卻憑甜美笑容獲得評判們的三盞藍燈成功晉級。Eric Kwok指：「佢嘅笑容令我睇得好開心，佢笑容做到嘢。」而Joey Tang就說：「笑多次嚟睇下先」，隨即按下藍燈令Dilys以三盞燈入圍。後台的花姐、導師林二汶和彭秀慧都感到十分震驚，網民鬧爆評審準則不合理。

被花姐稱為「災難級」的26歲Lily Lai演唱《追風箏的風箏》，她唱歌技巧一般，加上全程沒有望過評判一眼。彭秀慧坦言：「佢應該全紅燈，復活區都難。」但Eric Kwok竟大讚：「唱得好好，把聲好聽，畀一盞燈鼓勵你。」由於評判準則標準不一以及搖擺不定，令復活區人數大增。到底最終會有邊50位入圍，就要拭目以待。