全民造星III︱40歲Alan@E-Kids落力跳唱　花姐嫌棄：睇得好尷尬呀

《全民造星III》昨晚（11/11）播出最新一集終於迎來年紀最長的參賽者、E-Kids的成員Alan（林詠倫）。入行19年，現年40歲的Alan在節目出街前已經成為網民討論焦點，其中話題性最高的固然是Alan的年齡。

花姐（黃慧君）在預選時直接了當地問Alan：「你決定參加呢個比賽嘅時候，究竟你係畀人笑嘅多，定係人哋會留意你，畀個機會你？」Alan回答是「留意」，花姐則冷漠反駁：「其實佢哋會笑你。」隨後她言之鑿鑿地批評：「我覺得佢唔錯，但我確定佢嘅未來唔係星。」連導師林二汶和彭秀慧都狠評：「有啲灰呀真係！」、「佢好似啱資格，但幫佢唔到。」

雖然承受外界奇異目光，惟Alan在訪問中解釋，除了希望透過參賽證明E-Kids其實識唱歌跳舞，更想突破自己，放下偶像包袱，「幫自己爭返口氣」。

Alan在今輪比賽選擇跳唱《頭髮亂了》，雖然伴舞氣勢強勁，然而花姐卻在後台疾呼：「跳得好老套呀！大佬！我睇得好尷尬呀！」跳唱結束後，三位評判思忖數秒，決定給予他兩盞藍燈，令Alan成功入圍。花姐和林二汶迅即慘叫：「Oh No！」

給予Alan過關的Eric Kwok（郭偉亮）向他拋了同樣的問題，詢問他會否覺得自己太老，Alan誠懇的回答卻感動全場：「其實我嘅出身係一個組合，呢個組合成日高低高低，我自己係控制唔到。喺今晚呢個環境，想同年輕人講嘅係，唔好放棄自己嘅理想。就算好似我咁嘅年紀，我鍾意唱歌、跳舞，我亦都可以拋低我嘅包袱，去話畀人聽，我不忘初衷。由20年前開始，就已經好鍾意唱歌跳舞。」

Alan誠懇真切的態度感動了林二汶，最後林二汶決定揀選他入組，連Eric Kwok都對Alan肅然起敬：「我以前唔會記得E-Kids有個Alan，但依家我會記得，我會respect佢。」