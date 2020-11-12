【入住凶宅請敲門】揭開日本第一凶宅秘密　日夜誦經貼符反惹禍

凶宅對大多數人來說，也是敬而遠之，租客能力許可也盡可能避免入住，但有日本藝人卻因為入住凶宅，挽救了演藝事業，他就是「日本最猛凶宅藝人」松原田螺，靠親身入住凶宅拍攝靈異現象聞名，而電影《入住凶宅請敲門》就是改編自他的小說《凶宅怪談》，由帥哥龜梨和也飾演以松原為角色原型的諧星「山女魚」，下文帶來松原田螺心目中的日本第一凶宅。

《入住凶宅請敲門》由龜梨和也主演。（影片截圖）

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電影《入住凶宅請敲門》由《午夜凶鈴》導演中田秀夫執導，型男龜梨和也飾演過氣諧星「山女魚」，由於人氣下滑，他盡地一煲入住凶宅在電視台直播，在有陰陽眼的化妝師幫忙下，成功拍得靈異現象，令「山女魚」鹹魚翻生，事業重新起飛，他不理眾人反對，繼續入住凶宅，之後身邊不停發生怪事，究竟他結局如何？留待觀眾自己入場欣賞。至於龜梨和也在片中的角色原型，日本藝人松原田螺卻因入住凶宅而名成利就，除了拍攝節目外，更出書講述關於日本凶宅的靈異故事。

下圖有凶宅詳細平面圖：

松原田螺的書最特別是列出凶宅平面圖。（網上圖片）

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松原田螺曾是半紅不黑的藝人，在2012年上節目《北野誠的你們不要去啊！》，松原需要入住凶宅並拍下靈異現象才算過關，而他最終順利拍攝到白影及怪聲，節目收視報捷，自此開始了松原的入住凶宅生涯，他在2018年將這些不可思議的經歷寫成《凶宅怪談》，書中有靈異事件外，最恐怖是附上凶宅的平面圖，詳列宅中死者的死因及伏屍位置，想不到純粹看這些平面圖也讓人不寒而慄。

松原田螺以入住凶宅揚名，他的故事更被搬上大銀幕。（網上圖片）

日本大阪、千葉、東京、沖繩的凶宅，很多也有松原田螺的蹤跡，說到最猛的凶宅，松原的書中記載了位於大阪粉濱的長屋，故事起始是飯糰店老闆，他有位70多歲行動不便的祖母，老闆為他租了一間有兩層樓的長屋，地下一層重新裝修，非常乾淨，但二樓卻是滿佈灰塵，而且有一個巨型神壇，貼滿了符咒，而屋內的中庭位置半埋著一塊外形如墓碑的長石，老闆見租金便宜，加上認為祖母不會上二樓就租下來，但入住後祖母向他投訴樓上滴水，隔壁住戶很嘈吵，收納櫃後的牆壁不時吹出寒風，但老闆發現隔壁根本無人住，其後請來法師到屋內視察，指中庭的長石有古怪，祖母之後日夜誦經，但情況始終沒有改善，最後祖母搬離長屋，而老闆退租時發現收納櫃後也貼了符咒，估計一樓在裝修前也是符咒滿佈，而老闆的祖母最後在安老院離世，這間長屋因松原的小說曝光，成為日本最猛鬼凶宅。

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