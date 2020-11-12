蔡宛珊回應被指搶人老公　理解「正印」為何嬲爆：件事有少少棘手

蔡宛珊（Sarika）早前被爆戀上人夫紋身師Dust Wu（胡仔），她接受訪問時便承認已與對方拍拖兩至三個月，而對方正與台灣藝人老婆林家璜（Kitty）辦理離婚手續。然而，林家璜最近在Facebook出Post，，否認將與胡仔離婚。昨日（12/11），蔡宛珊出席網劇《把砒霜留給自己》宣傳活動時便再度回應事件。

（左起）劉翁、小肥、蔡宛珊和劉浩龍現身葵涌宣傳新網劇。（梁碧玲攝）

Sarika接受《香港01》訪問時坦言沒有想過公開戀情，但在傳媒揭發後亦沒有打算隱瞞。她指胡仔一直都有Kitty聯絡，指對方如今已經是朋友關係，被問到對方尚未離婚時，她指自己亦深深體會手續繁複，離婚未必是短時間內能完成的事：「佢一路都有搵律師跟進，但係冇辦法，一定要親身飛過去，暫時有少少棘手，但係佢哋一路都搞緊。我自己都好明白，我都係過來人，自己個Case都搞咗3年幾。」

Sarika指男友已經盡快辦妥離婚手續。（梁碧玲攝）

談到Kitty否認會與胡仔離婚時，Sarika則指：「我諗佢喺嗰邊（台灣），唔知道佢喺嗰邊睇到啲咩，收到啲咩新聞，或者佢啲朋友講咗啲咩。我都好明白，佢唔開心，有啲咁嘅反應都係好正常，但係我男朋友都好體諒，第二日即刻出咗聲明，亦都私底下同佢前妻解釋番。其實都係一場誤會，大家都解釋得清楚，事件已經告一段落。」被問到會否考慮與胡仔結婚，她指未有想得太長遠，當下認為開心要緊。