全民造星III︱花姐擔任廣告代言　帶挈「舞王」Timo勢成決賽黑馬

ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》至今已播出兩個星期，83位參賽者力爭成為「50強」的前哨戰（Pre Round）雖未完結，但能夠晉身總決賽的大熱人選經已浮面。事緣作為節目冠名贊助的虛擬銀行品牌「天星銀行」（airstar），首個宣傳廣告「人人星級，全民加薪」日前正式推出，監製「花姐」（黃慧君）破天荒粉墨登場擔任代言人固然令廣大觀眾驚喜萬分，而其中一位《造星III》參賽者、現年26歲的「舞王」江宏基（Timo）一同亮相亦隨即引起網民討論。有節目擁躉推斷，Timo能夠有幸跟「花姐」齊齊拍廣告，跟手持「決賽入場券」無異，孰真孰假還有日後劇情揭曉，但據知今次能夠拍廣告的參賽者其實不只Timo一人，另一位「幸運兒」同樣是今屆熱門兼「花姐愛將」，現時年僅19歲的日本名模水原希子師弟。 撰文：游大東

ViuTV王牌綜藝節目兼真人騷《全民造星III》至今已播出兩個星期，83位參賽者力爭成為「50強」的前哨戰（Pre Round）仍未完結。（資料圖片）

率先在《造星III》彈起的Timo，早前試鏡成功，與「花姐」一同參演銀行廣告，廣告播出後隨即引起網民討論。（江宏基提供）

今次Timo能夠與「花姐」一同拍廣告，按照廣大網民「諗到就當係真」的思維，理所當然會得出「擺到明係花姐內定！」或者「所有嘢都係跟劇本啫！」等等看似他們有份參與製作，但不外乎是「隨口噏當秘笈」的輕率結論。記者曾經向熟知內幕的消息人士打聽，知道今次這個銀行廣告雖然並非所有《造星III》的參賽者都能夠獲邀參與，不過能夠中選，事前確實需要試鏡，經客戶同意後，才能夠於廣告中演出，故「花姐」「欽點」演出的機會極微。

Timo既然中選，換句話講，必定有其個人之處才會深得客戶喜愛，所以外界也認為，他極大機會能夠躋身「終極十強」，於總決賽爭奪冠軍。事實上，現時簽約為「澳滌娛樂」旗下的Timo，於前哨戰以一身灰色西裝「戰衣」亮相，盡顯精湛Popping（機械舞）舞藝，無比帥氣，配合Billie Eilish《Bad Guy》的強勁節奏，和有鋪排的走步，令演出視覺效果甚佳，跟他在記者會上，予人平平無奇的感覺相差極大。該集節目播出後，他在Instagram的粉絲數目直線上升，上周才不過3,000多人關注，現時已直逼8,000大關，升幅超過一倍。

點擊下列圖輯，欣賞花姐與Timo一齊拍廣告的片段：

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據知AnsonBean（圖中）跟Timo（圖左）一樣試鏡成功，跟「花姐」一同拍攝銀行廣告。（資料圖片）

至於另一位同樣有份與「花姐」拍檔演出廣告的，是年僅19歲的AnsonBean（陳毅燊），他是「Style International Management」的旗下藝人，是日本名模水原希子、香港藝人廖碧兒和盧慧敏（Amy Lo）的同門師弟。早在《造星III》首播前的記者會上，「花姐」已公開表示「幾睇好佢」，他舞技非凡，面試時都能夠接連做出翻筋斗動作而面不紅氣不喘，在鏡頭前總是充滿陽光氣息、活力無窮，又經常笑容滿面，加上一頭鬈髮，萌感十足，觀眾很容易記得他，就連二汶也坦言：「佢嘅性格啦、佢個樣、佢個笑容，觀眾會鍾意佢嘅！」

不過AnsonBean在前哨戰並不順利，一輪跳唱之後，三位評判竟然只給他一盞藍燈，無法順利晉級，要在復活區「等候發落」，這個賽果令網民譁然，就連經理人Christy指當時在錄影廠亦無法接受，「想唔想像到我喺現場有幾崩潰？！」不過他最終有份出席《造星III》記者會，證明他能夠成功復活，再者有廣告加持，網民對他睇高一線，據知他的廣告將於下周中旬曝光。

今年才19歲的AnsonBean（陳毅燊）是《造星III》其中一位焦點參賽者。（資料圖片）

點擊圖輯重溫AnsonBean比賽時情況，以及他跌落復活區後，花姐與兩位導師的反應：

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