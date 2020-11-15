天幕下的戀人︱41歲羅泳嫻瓣數極多　撈埋豪宅代理仲做「鬼后」？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎結婚再做兩次老竇，而飾演「傲翔集團」租務部職員「GiGi」、現年41歲的羅泳嫻亦試過結婚再離婚，並在事業上作多線發展。

羅泳嫻（中）在《天幕下的戀人》中飾演「傲翔集團」租務部職員「GiGi」，戲份不算多。（電視畫面）

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《天幕下的戀人》後，羅泳嫻也拍攝了不少劇集，當中最受注目的絕對是《心戰》（2012）角色「倫慧晴」、《回到三國》（2012）「糜夫人」一角，以及《金宵大廈》（2019）的「露比媽」。

羅泳嫻在《金宵大廈》中飾演「露比媽」，與李施嬅是競爭對手。（微博/@羅泳嫻）

雖然羅泳嫻一直為TVB效力，但不代表她只有演藝工作。她曾赴日本山野美容藝術大學留學，早年便於日本美容國際大賽獲得兩大獎項，而近年她更考獲地產經紀牌照，主理西半山區豪宅買賣，並獲得「傑出地產代理」等多個公司獎項。當然，羅泳嫻不只以上瓣數，近年她更在YouTube開設頻道「靈異村村長羅泳嫻」密密出片講靈異故事和都市傳說，絕對稱得上是「鬼后」。

羅泳嫻在2019年1月初開始在YouTube頻道中講靈異故事和都市傳說。（YouTube/@靈異村村長羅泳嫻）

雖然緋聞不算多，但羅泳嫻的感情生活也值得一提。2002年，她便因為與吳啟華合作《黑夜彩虹》，而與對方撻着發展成情侶。翌年10月，有報道指吳啟華北上尋歡，羅泳嫻接受傳媒訪問時便指自己力撐男友，可是兩個月後女方向外表示已與男方和平分手：「主要係性格不合同溝通上有問題」，但沒有承認或否認分手決定與吳啟華疑似北上尋歡有關。不久之後，羅泳嫻在飛機上因坐錯位而結識德國籍商人Daniel，兩人拍拖8年後正式拉埋天窗。

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