【演員請就位2】孟子義用私人化妝師被指未紅先驕　曾頂撞袁詠儀

內地綜藝節目《演員請就位2》，近日因為女星孟子義私下改妝登上熱搜，事緣孟子義帶了私人化妝師入隊，導師郭敬明認為妝容前後不一，忍不住大罵孟子義是網紅臉，事件更勾起了孟子義錄製《一年級》時的黑歷史，當時她也是擅自改妝，更頂撞導師袁詠儀，被指耍大牌未紅先驕。

孟子義在《演員請就位2》被罵網紅臉。（孟子義微博）

+ 21 + 21 + 21

內地女星孟子義，雖然顏值爆燈，卻連帶有不少是非，近日在真人騷《演員請就位2》，就因為私下用自己的髮型師和化妝師，導師郭敬明知道後，衝入化妝間大罵「我拍戲不要拍孟子義，而妳那個美就是一個網紅臉，妳要再敢亂改一個妝，就別拍了。」郭敬明說畢即轉身而去，留下一臉尷尬的孟子義，而事件不但登上熱搜，網民更揭發孟子義早有亂改妝令妝容不連戲的黑歷史。

孟子義用私人化妝師，被指未紅先驕。（孟子義微博）

網民重提孟子義在錄製《一年級》時被指耍大牌，當時她的藝人導師是袁詠儀，而孟子義需要演一場小偷的群戲，但拍攝途中孟子義脫掉戲服，露出了內裡的黃色打底衫，卻跟早一天拍攝並不連戲，而且妝容亦截然不同，袁詠儀發現後大鬧她不專業及態度差，但孟子義仍死撐指自己是演小偷不是演乞丐，不用化妝化到那麼黑，之後袁詠儀表示早已提醒演員要自拍一張照片，確定可以連戲，但孟子義卻辯稱去了洗手間，之後又說自己去了睡覺，藉口多多，將袁詠儀激到生蝦咁跳。

袁詠儀跟孟子義曾有過節。（袁詠儀微博）

對於被鬧網紅臉，孟子義發文承認接受，但在私人化妝師一事，她卻堅稱沒有錯，因為節目組提供的妝髮當時正在忙，所以她才用私人化妝師，亦沒有私下改妝，早已跟節目組做好溝通，只是導師郭敬明不知道吧。現時二人各執一詞，看來之後錄製節目會相當尷尬。

同場加映酒井法子昔日靚相：