評論︱《魔法處男》整體超越《大叔的愛》　劇本紮實演員加分

近期必看的日劇，是改編自日本同名漫畫、町田啟太與赤楚衛二擔正的BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい／簡稱《魔法處男》），東京電視台安排在星期五凌晨一時播出，10月初首播後，迅即於亞洲地區掀起追看潮。日本固然多人談論，每逢新一集播出，關鍵字「#CherryMagic」（為劇集簡稱，日文寫法是チェリまほ）就會在當地網站洗版，就連「腐劇大戶」泰國的twitter熱門趨勢亦一樣被攻陷。 至於台灣，因為有網絡平台KKTV購入播映權，每次有新一集播出，網民都會在PTT日劇版面推到完場，就連向來不得名正言順收看的中國內地網民，亦對此劇給予好評，參考影視評論網站「豆瓣」資料，《魔法處男》至今已獲得超過4.6萬人點評，平均分高達9.2，當中近7成評分者更給予最高的「五星星」，遠勝2018年曾經掀起「腐劇熱潮」的《大叔的愛》，後者於豆瓣的平均分只得8.2。香港雖然沒有任何平台購入播放權，但很多劇迷都用「自己方式」收看，並靜雞雞圍爐討論，讀者可以嘗試在社交平台做調查，相信很多朋友都會舉手說有看，而且是一次過追至緊貼日本進度。 說實話，無論角色性格和劇本設定，《魔法處男》和曾在香港Hit爆的《大叔的愛》頗為相似，都是一個木獨而內斂、毫無戀愛經驗的男生（安達清 VS 春田創一），突然發現公司同事喜歡自己（黑澤優一 VS 黑澤武藏＋牧凌太），繼而引發連串笑話，然而看了頭六集，發現《魔法處男》確實比《大叔的愛》好看太多，兩者到底有甚麼差別？ 撰文：游大東

近期必看的日劇，是改編自日本同名漫畫、町田啟太與赤楚衛二擔正的BL劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》（30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい／簡稱《魔法處男》） （劇照／twitter）

故事開始時，向來「隠形」的安達清，其性格弱點表露無遺：內斂、怕事、工作上沒有成就，從而得出「我冇用」的結論，但伴隨「魔法」附身後，他的人生改變了，亦漸漸成熟，變得勇於表達自己、幫助他人。（劇照／twitter）

見證兩位男主角的愛情萌芽

常言道，劇本紮實與否，絕對影響一套連續劇的最終得分，到底怎樣才算紮實？可以概括為以下幾個標準：角色性格是否立體而突出？劇本有沒有讓故事人物成長，繼而喚起觀眾共鳴？劇情推進上（角色之間的對話）有否避免「揼波鐘」？每集尾聲（Hooker）有沒有留下懸念？上述幾點，由吉田惠里香與岡崎聰子編劇的《魔法處男》都有做到，觀眾很快掌握兩位主角的特點，性格如何影響行為，劇情上，編劇花上大量篇幅描繪兩位男主角：安達清（赤楚衛二飾）以及黑澤優一（町田啟太飾）的心理變化，讓大家目擊一段在辦公室發生的同性愛情故事，如何在他倆彼此之間萌芽。

《魔法處男》其中一個爆笑位，而安達清不但知道黑澤優一心中所想，就連他的「FF」畫面亦照單全收，包括這幕同居情景。（劇照／twitter）

男主角有魔法 編劇設計笑位拿捏精準

愛情最令人頭昏腦脹和手足無措的階段，在於兩個人需要花時間「猜情尋」，觀眾一定會明白那是怎樣的心情，而《魔法處男》的故事開端，源於「30歲仍是處男的話便會擁有魔法」這個設定，安達清突然發現自己擁有這種超能力，每逢跟別人身體接觸，都能夠聆聽對方心底話，基於這一要點，編劇能夠盡情發揮，令觀眾盡快代入安達的內心世界，讓安達清不時處於「精神分裂」的尷尬狀態 ── 他能看穿別人的心（全知），卻不知道自己是否對黑澤動情（無知）── 再加插為了保守秘密而衍生出來的笑位，比如「栗子蛋糕事件」後，同事六角（草川拓彌飾）突然買了很多零食給安達，指對方是他最尊敬的人，令安達擔心真相要穿煲了，這一點，編劇拿揑氣氛節奏上頗為精準。

《魔法處男》這一幕「慶功宴天台對話」，看到觀眾相當肉緊！（劇照／twitter）

觀眾就是安達清 看得肉緊睇到爆粗

又因為故事鋪排屬於安達清的第一身經歷，觀眾熟悉他性格上總是不敢去愛的弱點，作為「戰友」和「全知者」，極容易投入他與黑澤之間的曖昧關係，就以「慶功宴天台對話」一幕，經過餐廳裏玩「國王遊戲」要接吻，最終黑澤錫了安達的額頭一下之後，安達在天台勇敢的說：「總之，我唔討厭你錫我！」，當堂令黑澤「嚇窒」，因為他沒有想過安達會突然如此主動：「你到底知唔知你自己講咩？」。或者之後安達聽到黑澤內心說：「只要遇上安達嘅事，我就會亂晒陣腳！」、「有咩就留待下次，一步步嚟！」、「安達呢句『超好食』只可以同我講！」、「安達嘅存在，對我嚟講係很特別！」......這些對白設計，既令劇情會貼近角色性格的情況下推進，亦會令觀眾看得肉緊：「達仔呀達仔，你大膽少少好唔好？幸福係要自己爭取！」、「黑澤呀黑澤，你真係要再努力啲呀，唔係安達又會縮㗎喇！」

所以去到第六集最後一場戲，黑澤終於向安達講出心中所想，累積已久的情緒一下子爆發時，畫面突然換上片尾曲，很多觀眾都真係「睇到爆粗」，因為大家都看得很肉緊，但又要等多幾日才有新一集上架。

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老實講，《大叔的愛》說好笑當然是非常好笑，不過也無法掩飾劇本的弊病，劇中的衝突點、高潮位，總是沒緣由的發生。（劇照）

還記得《大叔的愛》牧凌太浴室「突襲」春田創一這幕戲嗎？當日睇到這一幕的時候，都覺得極到「核爆」，然而想深一層，牧凌太要強吻「春田田」是沒有原因的，因為編劇都沒有給予篇幅解釋，牧凌太何時愛上對方，但因為故事需要發生這件事，便發生了。（劇照）

《大叔的愛》完全為劇情服務 犧牲角色性格

這種觀影情緒，兩年前看《大叔的愛》時都有的，但相比《魔法處男》，前者的劇本顯得非常鬆散。老實講，《大叔的愛》說好笑當然是非常好笑，不過也無法掩飾劇本的弊病，劇中的衝突點、高潮位，如牧凌太（林遣都飾）在浴室和廚房強吻春田創一（田中圭飾），或者黑澤部長（吉田綱太郎飾）因為春田創一幫他試穿皮鞋而決定「中途轉基」，或者明明春田創一知道自己喜歡「Double May」，去到最後又會願意接受牧凌太？

上述情節，劇本沒有好好的舖排，總之要發生便發生，純粹為劇情服務，並非依循角色性格發展，換言之，那些情節之所以出現，並沒理由可言，反正一眾腐女還是會照單全收，這個問題去到電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》更加嚴重（第二季《大叔的愛-in the sky-》更不用說了），角色好像經歷過很多事，觀眾尖叫一輪，然而散場時談到是哪些事，觀眾又一下子說不上來（說來，《魔法處男》的第二條線：作家柘植將人與送貨員綿矢湊的關係同樣出現這個問題）。

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第四集這一幕，黑澤優一拯救安達清之後，二人感情突飛猛進。（劇照／twitter）

黑澤優一在故事開始時以一種絕對完美姿態登場，所以當安達清知道他喜歡自己時，完全無法接受，因為彼此的距離太遠。直到後來，隨着二人相處時間增多，安達清才知道黑澤優一的帥氣、膽定背後，原來充滿不安，這一點反而令安達清定了神來。（ 劇照／twitter）

豐田悠原著漫畫是《魔法處男》劇集版最大優勢

反觀《魔法處男》，因為角色性格背景實淨，安達清與黑澤優一的情感關係是有跡可尋，按照這種基礎，安達「偷聽」別人心底話，很大程度也是一面鏡，因為那些話，令安達更加了解自己，他不想再這樣「廢」下去，決心改變，漸漸成長，亦因為知道黑澤心中所想和不安（他面對安達，其實也會怯懦），要再三確認自己對於這位同期同事是戀愛，而不是普通朋友。

第四集，安達清以為同事藤崎希（佐藤玲飾）喜歡自己時，他心中的獨白說：「咁Cute嘅藤崎希竟然鍾意我，老實講，我成個人都好興奮，但點解同想像中嘅（感覺）唔一樣嘅？」之後就發生黑澤拯救安達一幕，正好為這個觀點提供最貼切的解釋。

不過收筆時也要講句公平話，相對於100%原創的《大叔的愛》《魔法處男》的優勢絕對來自豐田悠的原著漫畫，畢竟那是獲得2019年全日本書店職員推薦的BL漫畫第一位，即原裝版本的質素已相當高，要是故事犯駁多，得啖笑，為腐而腐，相信今天的劇集版未必會有如此口碑。

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