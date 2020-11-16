【王冠】戴安娜生前積極參與慈善活動　兩度訪港落區了解基層生活

以英女王生平為藍本改編的大熱劇《王冠》（The Crown）第四季已於昨日強勢回歸Netflix，上架一日就好評如潮。除了在爛番茄奪得96%的高分，更獲外媒盛讚為系列中最精彩的一季。由於戴安娜王妃於今季隆重登場，任何有關這位已故人民王妃的所有事再次成為網民熱烈討論的話題。

本季劇情進入戲劇性十足的80年代，英女王跟戴卓爾夫人之間的衝突固然是亮點，但戴安娜王妃、查理斯和卡米拉的三角關係就成為了劇迷最期待的一環。戴妃於1997年8月31日在巴黎因車禍離世，終年36歲。相信本季有Emma Corrin神還原戴妃，一定勾起了大家不少集體回憶，擁有獨特氣質的戴妃亦致力於發展慈善，更兩度訪港落區了解基層生活，深受香港人愛戴。

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戴安娜曾兩度訪港 群眾爭相一睹風采

戴安娜生前曾於1989年和1995年4月兩度訪港，1989年11月初戴妃王儲查理斯訪港3日，期間出席多個活動，包括主持尖沙嘴文化中心揭幕儀式、參觀警察訓練學校、香港會議展覽中心主持開幕儀式、到訪護老院看長者打麻將及到黃大仙竹園村了解基層生活。在離開警察訓練學校時，有大批民眾在附近守候，希望能目睹戴妃的風采。期間有婆婆在揮手期間，不小心將拐杖跌在戴妃面前，戴妃立即彎低身幫婆婆拾回拐杖，此舉動足以看得出戴妃非常有愛心。

戴妃幫婆婆拾回拐杖。（Twitter圖片）

由於戴妃兩度訪港香港仍屬英國管轄，香港人對英國王室特別有歸屬感，面對親切的戴妃更加不用多說。1995年戴妃第二次訪港特別關注弱勢社群，更親自落區探訪東區尤德夫人那打素醫院癌症病人，並再造訪石鼓洲戒毒中心。她亦抽空去到維園欣賞網球名將張德培比賽，雖然戴妃答應過再於1997年9月29日第三度訪港，可惜來港前就遇上車禍離世。

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