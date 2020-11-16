曾偉權逝世︱SaSa無私付出超越親人　鄭敬基：並非電視劇情侶關係

無綫（TVB）藝員曾偉權日前（12/11）因病逝世，終年59歲，其契妹Sasa在11月14日晚於鄭敬基的YouTube公開錄音交代情況，指自己和家人、朋友陪住契哥離開：「呢兩年裏面，佢好勇敢作戰，一直都冇放棄過同畏懼過，病患期間都不忘照顧流浪貓狗，宣傳爭取動物權益，所以佢心目中係一位戰士，係一位十分令人值得敬佩、學習嘅人。」

今日曾偉權好友鄭敬基夫婦再次拍片分享權權的抗癌經歷，同時呼籲大家請勿再揣測權權與SaSa之間的關係。

曾偉權同契妹SaSa感情好好。（Facebook圖片）

「權權嘅電話，SaSa代答」

鄭敬基指，早在《牛下女高音》大結局當晚的聚餐才開始懷疑權權身體出現毛病：「拍劇嘅時候，阿權權就大隻啲、肥啲，但去到大結局當晚，嗰晚亦都係同佢預祝生日，我發現佢唔止係瘦咗，佢嗰日仲係有少少聲沙，講嘢好辛苦，但你見到佢都盡量同個個一齊，好開心，人哋叫佢食咩都照食，好開心，回想起其實當晚佢好辛苦。」其後，鄭敬基透過朋友得知權權患病，亦曾多次聯絡和關心對方：「幾次之後，SaSa就開始覆我喇，嗰個係權權嘅電話，但係SaSa代答。」

《牛下女高音》大結局當晚，一班演員一起聚會。（IG@li_lai_ha_black_girl）

自從曾偉權的死訊公開後，契妹SaSa變成代言人般的存在，不少網民、傳媒紛紛揣測權權與SaSa的關係，大部分意見都認為以契哥契妹相稱的二人實際是愛人關係。不過在鄭敬基的影片中，其太太呼籲外界請勿再誤會權權和SaSa：「我覺得佢哋嘅關係唔係重要，反而係SaSa佢由始至終，100%咁去照顧權權，佢哋有冇血緣關係，其實真係咁重要咩？相對於它家庭，就算係親戚都好，會唔會咁去照顧一個病人吖？我相信佢哋嘅關係，係純真嘅。」其後鄭敬基又再補充，權權病的時候，SaSa一直在身邊細心照顧，包括權權收養的流浪貓狗，每朝並肩到樓下做舒展運動，又為他準備果汁，同時又要教琴去維持生計：「當時佢SaSa都要請好多好多假，佢試過一個月全請假，好彩啲家長會體諒，老闆亦都體諒，所以希望大家畀多啲空間阿SaSa從新去生活。」

鄭敬基：「我真係相信，喺今次權權最後嘅旅程當中，我係睇到有人可以無條件（付出），超越咗親人，可能有好多人都以為可能唔止係咁，但我所睇，我真係覺得，原來人世間係有一種咁嘅感情，嗰種真係愛，但就唔係大家諗電視劇嗰啲情侶，係圍繞住親情嗰種愛，做到最盡可以係點。」（截圖）

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