【鹿鼎記2020】建寧公主變女主角　韋小寶其他老婆點處理？

金庸名著《鹿鼎記》多次被拍成電視劇，近日再有一套央視出品的《鹿鼎記2020》，由張一山飾演韋小寶，張天陽飾演康熙，劇集最特別是將建寧公主變成女主角，由唐藝昕演出，不過最令人期待的還是有一位《慶餘年》的主要演員加盟，演出海公公一角，成為了劇集播出的一大亮點。

張一山演韋小寶，而唐藝昕演建寧公主。（唐藝昕微博）

《鹿鼎記》多次被改編成電視劇，最為人熟悉的韋小寶有梁朝偉、陳小春、黃曉明等等，而今次新版《鹿鼎記》由張一山演出，老實說他不屬於小鮮肉的靚仔男星，但神態卻有精靈聰明一面，小無賴形象演出入型入格，確是真正演活了金庸筆下韋小寶一角。不過歷年的《鹿鼎記》韋小寶的七個老婆也是一大焦點，但央視出品當然不能宣揚一夫多妻，在原版本中有60集，但到了央視播出只得45集，將小寶跟各位老婆互動戲份大幅刪走，除了建寧公主。

唐藝昕是《慶餘年》男主角張若昀太太。（唐藝昕微博）

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該劇跟另一齣劇集《慶餘年》也有關連，張若昀的太太唐藝昕，就是演出建寧公主，也是劇中的第一女主角，跟韋小寶仿如歡喜冤家，雖然繼續是刁蠻性格，但她的可愛容貌，百分百增加吸睛度。另外，劇集的另一亮點，是在《慶餘年》演出王啟年的田雨，在《鹿鼎記》演出海公公一角，陰森森的模樣，跟王啟年的搞笑，感覺完全是兩個人。至於劇中的康熙雖然也是重要角色，但由張天陽演出，暫時未有太大發揮，劇迷要再等等他未來的表現。

下圖有演出韋小寶七個老婆的花旦：