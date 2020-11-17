收視滯後報告｜《木棘証人》保持上升　《錦繡南歌》今年最低劇集

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月2日至11月8日。早前講過《木棘証人》一直處於低收視，雖然今次也是，但看得出這三個星期都是穩步上揚，當然上昇的速度是十分緩慢，但總好過只跌不升吧。

《木棘証人》今次錄得21.9點，雖然依然未能升至22點，但已經是暫時全劇最高收視的一周，現時總平均收視是21.6點，跟本年暫時最低的《C9特工》20.8點還有一段距離，相信不用擔心造出最差紀錄。

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《木棘証人》保持上升，但另一套《錦繡南歌》就繼續跌，最新的收視只得20.3點，全劇48集總平均收視只得19.8點，打破《C9特工》紀錄，成為今年最年最低的劇集，鑑於年尾兩套大製作相信也不會低成這樣，所以可以提早定案。早前已經說過，近十年最低收視的十套劇集，有三套是內地劇，今年又會再加一套。

究竟近十年最低收視係邊十套？即Click下圖睇喇！

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.0點，最高收視周一(2日)晚26.8點。《錦繡南歌》周一至五平均21.3點，最高收視周四(5日)晚21.5點。《木棘証人》周一至五平均22.0點，最高收視周一(2日)晚22.7點。2355《天幕下的戀人》周一至五平均4.8點，最高收視周四、五(5、6日)4.9點。

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