天幕下的戀人｜葉凱茵唔再係「秘書王」　搶子戲背後經歷人生最痛

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近就重播由鄭嘉穎、周勵淇等主演的《天幕下的戀人》（2006）。事隔多年，劇中演員已經有不少變化，例如周麗淇已改名為周勵淇、鄭嘉穎已結婚再做兩次老竇，而戲中飾演姚嘉妮秘書的葉凱茵現時43歲，與何綺雲一樣，曾被稱為TVB「秘書王」，不過自從去年《金宵大廈》的一場搶子戲之後，葉凱茵成功轉型，現時主力做一些後母、嚴母或前妻等較多內心戲的角色。

葉凱茵與何綺雲一樣，都被稱為「秘書王」。（截圖）

重溫《金宵大廈》的一場搶子戲份：

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葉凱茵因為參與2002年香港小姐而入行，落選後隨即加入TVB發展。雖然演出機會有很多，但大部份都只是閒角，亦因為經常飾演一些秘書或高級政務人員而為人熟識，有「秘書王」之稱。2009年，葉凱茵與圈外商人郭家樑結婚，2年後誕下兒子Orson。到2016年，葉凱茵正懷第二胎9個月，但不幸地，在臨盆前患上可致命的突發性妊娠毒血症，最後葉凱茵的性命保下來了，可惜腹中胎兒卻返魂乏術，之後葉凱茵亦大受打擊，2018年10月，她再患上甲狀腺機能亢進症，需要入院診治、服藥治療持續1年半。

其實在喪子之前，葉凱茵亦經歷多次人生最痛，包括在2013年冬至，葉爸爸在毫無先兆下心臟病發死亡；2014年則遇上姨媽癌病過身；2015年葉媽媽大病纏身。幾年之內經歷多次人生傷痛，令葉凱茵身心受創，但入行18年的她已學會在演藝事業隨遇而安，除了助丈夫打理眼鏡生意之外，亦受「黑妹姐」李麗霞協助之下獲得不少商演機會，可以在舞台上一展歌喉，同時亦為她帶來部份收入。

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同場加映：

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