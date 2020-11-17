林青霞相隔六年回歸微博成熱搜　上載大女手造書架︰非常有藝術性

現年66歲的林青霞的近況大眾未必清楚，近日機會來了，青霞姐相隔六年，她昨日（16日）在微博宣布強勢回歸：「各位朋友久違了，總算又開通微博了，謝謝新浪網和理想國，現在又可跟大家分享我的感悟和心得了 」

林青霞回歸微博。（林青霞微博）

青霞姐對上發的微博已經是2014年，這次回歸微博令一眾粉絲相當驚喜，更因此成為熱搜。青霞姐在昨夜一連發了五個新帖子，除了跟粉絲打招呼之外，亦趁機宣傳自己的新書，所以青霞姐寫道：「2020年我給自己的生日禮物是我的新書《鏡前鏡後》，很髙興大陸、香港和台灣都能在我生日這天同時推出。」

另外，今個月頭3號是她的生日，雖然生日已經過了一段時間，但青霞姐依然想與一眾粉絲分享女兒今年送給她的生日禮物，她表示大女兒親手用木頭做個書架：「這是女兒嘉倩用自己雙手為我製作的書架，我屬馬，她在左邊刻了一隻馬頭，這馬頭她不滿意，但我覺得非常清秀和有藝術性，我跟她説我會一輩子珍藏，將來每寫一本書就加進一本，希望這隻馬頭越拉越寛，越拉越寛。」

女兒送嘅生日禮物。（林青霞微博）

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