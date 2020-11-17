暖男爸爸｜鄭中基浪子回頭變顧家男　盤點圈中6位改過自新好老竇

《暖男爸爸》中金句頻出，當中以劉江的「做人同跑馬一樣，所有嘢都要睇血統、睇命水，啲仆X DNA生個仔，梗係仆X㗎啦！」最為觀眾深刻。《暖男爸爸》由鄭中基主演，他在劇中飾演的阿榮原是一位追求音樂夢的音樂人，但在太太鯨魚（余香凝飾）死後，阿榮被逼肩負起照顧囝囝暴龍哥以及經營便利店的責任，一步一步變成一位顧家好爸爸，亦將暴龍哥教育得很好，很懂事。

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太太鯨魚逝世之前，鄭中基並不顧家，又經常飲醉酒，對此他亦非常自責，對劇中飾演其父親1劉江的「仆X理論」尤其深刻。(截圖)

劉江在劇中飾演的「波哥」是江湖中人，當年拋妻棄子，年紀大了之後無依無靠，在老人院寄宿。（劇照）

現實中，鄭中基其實也是一位「暖男爸爸」，與余思敏於2011年結婚，及後育有一子一女，鄭中基亦不時會在社交網站分享天倫，當年他憑電影《低俗喜劇》榮獲第32屆香港電影金像獎最佳男配角時亦有在台上特意多謝太太，眾所周知他是一名顧家好爸爸。

但事實上，鄭中基在出道初期非常不羈，父親是金牌大風唱片公司總裁鄭東漢，雖然音樂天份極高，亦獲多人讚賞、肯定，但他卻頻頻因醉酒累事，而最轟動的一宗是他在2000年在一次從美國洛杉機飛往台北的航機上醉酒鬧事而被FBI起訴一項可令鄭中基入獄20年的罪行，他亦曾在節目中透露，他出道所賺的所有錢，因這次而一炮過全清。自此鄭中基洗心革面，在電影界從頭開始，浪子回頭。

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其實圈中亦有不少浪子回頭好爸爸：

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