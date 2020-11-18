王思聰讚網紅被圍剿　半藏森林還擊「男女八卦比殺人放火重要」

內地富商王健林之子王思聰，不時在網上炫富，又愛在網上發表言論，雖然大多是冷嘲熱諷，但網民對於他的敢言，卻大力支持，加上他一輩子不用為錢發愁的背景，被網民封為「國民老公」，可是近日他「評論半藏森林」卻成為了熱搜，而且被網民聲討，下文為大家講解事件的來龍去脈。

半藏森林Po出泳裝照，卻被網民重提她小三的黑歷史。（半藏森林微博）

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近日內地網紅「半藏森林」在微博Po出了多張性感泳衣照，露出了玲瓏曲線，腰肢沒有半點膩肉，而跟她一起合照的閨蜜也是惹火尤物，但平常美女大派福利照，網民會大聲讚好，可是曾經介入網紅情侶劉陽和阿沁之間，成為第三者的半藏森林，形象卻跌落谷底，之後做乜都被網民圍剿，偏偏王思聰見到半藏森林的泳裝照，竟然大讚「真不怪劉陽」，網民解讀王思聰意思是以半藏森林顏值身材，值得為她出軌。

王思聰讚半藏森林後，被網民留言圍剿。（視覺中國）

王思聰被網民留言指他睇中了半藏森林，之後王思聰又解釋自己只是「忘掛狗頭」(內地曲線留言會加上狗頭公仔)，但網民卻認為王思聰夠膽做不夠膽認，再一次用留言攻擊他。不過半藏森林對網民卻不賣帳，留言「這些人生命中最重要的是男男女女的八卦，甚至比殺人放火重要得多。」究竟王思聰留言是真的反諷，還是對半藏森林有興趣，就要留待時間證明。

同場加映陳凱琳美圖：