何超儀成首位華人登歐洲獨立雜誌封面 挑戰前衛風格造型

何超儀早前宣布與國際兩大導演盧貝松（Luc Besson）和托尼凱耶（Tony Kaye）合作。（資料圖片）

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圖片提供：King Kong magazine

攝影及形象：Oscar Chik

美術總監：YH Fong

髮型:Ben Lee

化妝: @Zingmakeup

何超儀早前宣布與國際兩大導演盧貝松（Luc Besson）和托尼凱耶（Tony Kaye）合作，隨即引起外國媒體關注，另外超儀受歐洲頂尖的獨立藝術雜誌《KING KONG》之邀，成為亞洲首位封面人物，拍攝多個風格各異造型，演繹cyberpunk 與古典融合的戲劇效果。該期為限量販售，更在預售期已全數沽清，成續非常好。

整輯相片造型創新獨特，大玩cyberpunk 與古典cross over 互相衝擊的戲劇效果。（King Kong magazine）

超儀這次榮幸成為《KING KONG》雜誌邀請登上封面的華人藝人，每個造型都落足心機，每拍一個造形得重新換妝髮造型，整體拍攝長達近20小時，難得超儀毫無怨言，全面配合，雜誌方的年輕工作人員對何超儀敬業與專業演出，都相當敬佩，深表讚賞。

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