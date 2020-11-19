80後美女係楊冪御用導演　年青偶像拍抗日神劇被批要下架

內地抗日神劇《雷霆戰將》被下架，成為網上熱搜，有指該劇以偶像劇手法包裝抗日題材的劇集，被人民日報點名批評，矛頭更指向導演金沙，為何有張雲龍、高偉光、賴雨濛等年青偶像擔正的劇集，反而成為該劇枷鎖，下文為大家帶來該劇死因。

食住雪茄打仗，睇落相當匪夷所思。（官方微博）

以往抗日神劇出現不少匪夷所思的場面，包括手撕日軍、褲內藏手榴彈，抗日義士全部仿如擁有超能力，但在《雷霆戰將》中這些誇張元素通通欠奉，可是最終仍然難逃下架命運，全因該劇被人民日報點名批評，「劍走偏鋒，遠離史實」。其中在抗戰時期，物資匱乏，但一班年青偶像張雲龍、高偉光等，仍然可以用髮膠髮蠟梳到頭髮亮麗整齊，而打仗時可以食住雪茄殺敵，而「八路軍」更是青一色的輕機槍，最令人難以接受，是軍隊司令竟然住豪華別墅，跟當年艱苦抗日的情景完全是兩回事。

軍中護士常跟男主角調情，被批偏離史實。（官方微博）

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《雷霆戰將》偏離史實下架，導演金沙即成為網民焦點，80後的她，來自北京電影學院導演系，外貌甜美，擁有水汪汪大眼睛，顏值甚至比起她執導的作品女主角更加高，不過她選擇了導演方向發展，執導電影《溫哥華樂與路》出道，之後成為了楊冪的御用導演，負責執導楊冪擔正的《暴風眼》、《築夢情緣》、《斛珠夫人》，還有迪麗熱巴的《一千零一夜》，可惜有當紅女星加持，但豆瓣評分也是4至5分之間，浪費了一班演員，今次經過《雷霆戰將》下架事件，金沙看來要休息一排。

八路軍司令竟住豪華別墅，跟當年艱苦歲月的歷史不同。（官方微博）

下圖有美女導演金沙真面目：

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同場加映郭奕芯運動美圖：