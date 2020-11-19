范冰冰擔正3D動畫女主角鏡頭全被刪走　連累吳亦凡陳偉霆等足兩年

內地導演郭敬明的電影《爵跡2：冷血狂宴》，原訂於2018年上映，偏偏擔當女主角的范冰冰，卻捲入逃稅風波，令電影陷入冰河期。兩年過去，范冰冰開始復出試水溫，但人氣已經大不如前，而《爵跡2》亦再次推出，不過電影女主角范冰冰戲份全部刪走，重新剪接，更由大銀幕改成網絡電影，有份演出的陳偉霆、吳亦凡、TFBoys等紅星慘成炮灰。

動作捕捉3D動畫電影，即是捕捉演員神態動作製作的動畫。（影片截圖）

TFBoys都有份演出《爵跡2：冷血狂宴》。（視覺中國）

郭敬明執導電影《小時代》，成為內地知名導演，在綜藝節目《演員請就位2》擔任導師，他一向是全方位製作人，在2016年開拍大型動作捕捉3D動畫電影，即是由演員上陣，再捕捉他們的神態動作製作成動畫，在內地可算創先河之作，而當年有份參演的演員，包括有范冰冰、吳亦凡、陳偉霆、楊冪、郭采潔、李治廷、林允、陳學冬、王源，星光熠熠，故事以神話奧汀大陸，分為水、風、火、地四個國家，互相傾軋爭鬥。

范冰冰在《爵跡2》的戲份全部刪走。（范冰冰微博）

電影《爵跡2》原訂於2018年上映，因范冰冰捲入逃稅風波，延期上映至今。（電影海報）

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至2018年郭敬明開拍《爵跡2：冷血狂宴》，繼續由范冰冰擔大旗，其他演員有吳亦凡、陳偉霆、郭采潔、林允，而且TFBoys三子王源、王俊凱、易烊千璽齊集，滿以為可以再下一城，想不到女主角范冰冰捲入逃稅風波，電影即時暫停上映，事隔兩年，改為網絡電影在騰訊上架，但卻將女主角范冰冰戲份全部刪走，令故事變得支離破碎，吳亦凡、陳偉霆、TFBoys都未能將電影起死回生，范冰冰一個人出事，浪費了成班演員的心機。

下圖有范冰冰復出美圖：