萬千星輝2020｜馮盈盈忽然富貴　鄭衍峰：好唔公平戥佢唔抵！

馮盈盈被指「忽然富貴」，鄭衍峰嬲爆開腔護緋聞女友。（陳順禎攝）

馮盈盈早前曬豪宅加名牌袋，被質疑「忽然富貴」，男友鄭衍峰嬲爆開腔護緋聞女友：「 其實好慘。大家有冇諗過，artist有好多side job，盈盈本身係個好勤力嘅藝人，講真嗰句，你出個event、IG post，分分鐘已經買到兩、三個手袋。其實好唔公平，抹殺咗好多藝人嘅努力。佢EQ已經被訓練到，睇得好化嘅一樣嘢。反而今次佢同我講，我嬲過佢呀！我琴晚有少少戥佢唔抵，我上網睇啲新聞、comment，佢叫我唔好睇啦，跟住我又抵唔住頸，我又有comment返轉頭，當然係理性討論。」

鄭衍峰在網上留言為馮盈盈平反。（陳順禎攝）

他又認為盈盈繼續孭名牌袋沒有問題：「佢爹哋送畀佢嘅袋，有咩問題。相信佢呢年係傳媒底下都受咗好多箭靶。（藝人）某程度上都需要呢啲新聞，不過佢太多。」最後他撇清關係：「唔關我事嘅，純粹係戥佢唔抵。」

最後鄭衍峰直言：「唔關我事嘅，純粹係戥佢唔抵。」（陳順禎攝）

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