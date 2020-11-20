全民造星III︱Vincent被隊員投出局勁殘酷　花姐竟指係另一種鼓勵

ViuTV大型選秀節目《全民造星III》完成50強前哨戰並已進入首輪分組淘汰賽，昨晚（19/11）繼續由林二汶的A5組大鬥彭秀慧的B2組。A5組大部分成員都是跳得之人，B2組深明隊員間的不足，故特意編排以炒熱氣氛、搞笑為主的表演項目，希望可以出奇制勝。

B2組深明隊員間的不足，故特意編排以炒熱氣氛、搞笑為主的表演項目，希望可以出奇制勝。（IG/ @kearenpang）

雖然B2組的男組員並不擅長跳舞，不過憑着投入以及享受舞台的態度，成功帶動全場氣氛。羅展朗（Vincent）的臨場表現超乎預期，評判之一的梁祖堯笑指他似林家棟，而鍾舒漫亦認為Vincent表現投入，點名稱讚他的演出。監製花姐以及彭秀慧在後台看着隊員不斷的成長亦感到十分驚訝，只可惜最終還是被A5組以技術性撃倒。

今季的淘汰方式非常殘酷，由組員互相實名票選，最後被彭秀慧及評判大讚超水準的Vincent，得到3票被淘汰出局令眾人嘩然，有份投票給Vincent的關嘉敏（Carmen）賽後失落爆喊。面對着非常殘酷的實名制投票方法，監製花姐回覆《香港01》時指賽制是殘忍，但希望從中以另一方式鼓勵參賽者：「本身係想鼓勵，當你知道人哋嘅生死掌握喺你度，你就會好努力發揮自己嘅小宇宙。當然係好殘忍，但因為咁你會見到參賽者比原本更加努力，佢發覺因為自己而趕走咗同伴嘅時候會好內疚，之後佢要行得更好。其實想話畀人聽好殘忍，但對佢哋係有幫助。」Vincent被淘汰後，不少網民紛紛留言為他打氣，他亦有在IG限時動態感激大家的支持和鼓勵，亦深明今次的遊戲規則：「我哋投票畀自己隊友係迫不得已。」

點撃睇Vincent的投入演出：