宋江、李到睍變救命英雄　《Sweet Home》下月Netflix開播

繼《屍戰朝鮮》後，Netflix將於下月18日推出全新原創韓劇《Sweet Home》，找來兩大小鮮肉宋江、李到睍、《Voice》李陣郁和《守望者》李是英擔任主角，合力對抗劇中出現的可怕怪物。劇集改編自破千萬點閱次的人氣同名網路漫畫，備受劇迷期待。

宋江和李到睍分別在《喜歡的話請響鈴》及《德魯納酒店》打開知名度，李到睍最近出演《回到18歲》後更是人氣大急升！這次宋江將在《Sweet Home》飾演經歷校園暴力的宅男「車賢秀」，他失去家人後搬到破舊的公寓，打算看完自己最愛的動畫後自殺。可是沒想到公寓內外發生巨變，可怕的怪物開始襲擊和鄰居，讓宋江自燃求生意識，並與李到睍、李陣郁及李是英一同合力守護家園。

《Sweet Home》預告片公開，已見到有血腥畫面。（Netflix）

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Netflix日前公開《Sweet Home》預告片，深入公寓的第一身視覺已讓劇迷大叫充滿緊張感。劇集不但由曾拍攝《鬼怪》和《太陽的後裔》等的李應福導演執導，更邀請了《怪奇物語》及《復仇者聯盟》的特效化妝和效果團隊合力打造。劇迷想知道4位主角如何大展身手，最後成功撃退怪物與否，必定要緊貼12月18日Netflix的開播。

《Sweet Home》改編自破千萬點閱次的人氣同名網路漫畫。（網上圖片）

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