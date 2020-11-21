【東張西望】利穎怡追擊潑糞女惡霸　「正義女神」是如何煉成的？

無綫（TVB）資訊節目《東張西望》一直關心時事民生，更打造出經常踢爆社會不公情況的「正義女神」利穎怡（Joan），而剛剛過去的周二（17/11）、周三（18/11），節目便播放利穎怡日前到屯門掃管笏嘉禾里村追訪一名「惡霸鄰居」的情況。節目中，村民均直指該名惡鄰潑糞，搞到成條村都變臭，就算報警及向不同政府部門投訴仍然無補於事，該名鄰居更是變本加厲，令人苦不堪言，而利穎怡亦有「追擊」這名潑糞惡鄰。

點擊下圖觀看利穎怡如何「追擊」潑糞惡鄰：

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除了上述的「惡霸鄰居」，利穎怡亦採訪過不少值得留意的人和事，當中包括「屯門山景邨高空擲物狂徒」、「工廈維修爛尾案」等，點擊回顧利穎怡如何在《東張西望》伸張正義：

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提到利穎怡的報道多數都「又Chur又甘」，她接受《香港01》訪問時便笑言從來沒有舉手做：「都係公司安排嘅，可能覺得我比較直接，我由細到大都係一個直接、唔會轉彎抹角嘅人，追問傷害人嘅人會入肉啲，所以先搵我做，其實我都唔知點解。（其實會唔會驚？）其實都會驚，最驚係做『大閘蟹』，放蛇期間我彈出嚟追擊賣嗰個，因為佢賣嘅蟹來源不明，佢又惡，仲好似想叫人過嚟幫手，呢啲先係最驚。」

利穎怡又指最近採訪的「屯門山景邨高空擲物狂徒」都「驚驚哋」，因為怕被高空擲糞、擲玻璃樽：「追訪個阿伯就唔怕嘅，因為覺得佢唔會無時無刻袋住糞便掟。」