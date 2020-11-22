Lisa@BLACKPINK「蒜頭鼻」舊照翻Hit　完美體現咩叫女大十八變

韓國人氣女團Blackpink的四位成員都擁有高顏值，她們早前就齊齊入選美國電影評論網站「TC Candler」今年的「亞太區百大美女」排行榜十大位置，而Lisa更榮登冠軍寶座，難怪她們有「神顏女團」的美譽。Lisa的靚樣成功俘虜了大班紛絲，兼且男女通殺，天生一張異國臉的她，長得像極了混血兒，十足洋娃娃般標緻甜美，有「人間芭比」的稱號。

BLACKPINK有「神顏女團」的美譽。。（Getty Images）

然而，現年23歲的Lisa讀書時並沒有那麼漂亮迷人，所以她出道後也曾傳出過她整容變靚的傳聞，亦是團隊中整容質疑聲音最大的一位。她十多歲時的舊照不時會在網上翻Hit被網民拿出來討論。相中可見Lisa當年的鼻子確是和現在有點不一樣，鼻頭比較大，像「蒜頭鼻」，鼻樑也不高，而她現在的鼻子卻變得精緻且高挺，這也是Lisa被質疑整容最大的關鍵點。有粉絲就力撐她是女大十八變了，五官輪廓也愈長愈精緻，也有可能跟妝容有關。其實Lisa曾在韓國綜藝節目《真正男人》公開她的素顏樣，鼻子和出道前看來沒有什麼太大差別，鼻頭有點寬大，鼻樑也算不上高挺，看來不似是有整過容。

Lisa好靚女。(Lisa@BLACKPINK IG)

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