收視滯後報告｜《木棘証人》全年尾三　《使徒行者3》救收視

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是11月9日至2020年11月15日。上次報告提及到，《木棘証人》收視未如理想，雖然不會打破最低紀錄，但確實令人失望，今個星期終於迎來最後收視，全劇平均收視暫排在全年尾三，因為本年只剩下兩套台慶劇，基本上位置已經確定。

《木棘証人》結局篇收視23.2點，大結局當日23.9點，全劇收視錄得22.1點，全年來計比《錦繡南歌》和《C9特工》高，排在尾三的位置。《木棘証人》整套劇風評不差，輕鬆搞笑適合食飯時間，但卻不應該放在九點半，又或者因為劇集上映前的收視都比較低，有被拖累的可能性，但無論找來什麼籍口，收視就放在這裡。

韋家雄和羅子溢的笑位其實不錯。（劇照）

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+ 9 + 9 + 9

今次報告還有另一個亮點，就是《使徒行者3》的首播，在星期一的第一集，錄得27.6點，要知道這個時段的上一段劇集《錦繡南歌》全劇平均只有19.8點，《使徒行者3》拉高了約8點的收視，多了50萬人次重新開回電視。在首周，《使徒行者3》錄得25.2點，鑑於該劇在TVB首播時，在內地已基本上播完，直接影響收視，若不，可能可以衝上27點。

首周已上映動人一幕！（《使徒行者3》螢幕截圖）

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+ 26 + 26 + 26

2000《愛•回家之開心速遞》周一至五平均25.0點，最高收視周一(9日)晚26.5點。《使徒行者3》周一至五平均25.2點，最高收視周一(9日)晚27.6點。《木棘証人》，周一至五平均23.2點，最高收視周五(13日)晚大結局23.9點，全劇收視22.1點。《天幕下的戀人》周一至五平均5.1點，最高收視周二(10日)5.7點。

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