【怪奇物語】第四季終於開拍　「鬼王Freddy」加盟再演變態殺人狂

Netflix最受歡迎劇集之一《怪奇物語》（Stranger Things）原定於2021年初上架，受新冠肺炎疫情影響拍攝工作由3月延遲至10月。劇組日前眾於宣布第四季將會加入8位新角色，當中最吸引的就是自1984年開始一直扮演《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）「鬼王」Freddy的Robert Englund！

Robert Englund雖然今次不會扮演「鬼王」Freddy，但角色恐怖程度亦不想伯仲。據知他的角色名為Victor Creel，是一個令人非常不安的人，更因變態謀殺案而被關進精神病院。另外，《天使聖物：骸骨之城》（The Mortal Instruments: City of Bones）的英國演員Jamie Campbell Bower會飾演精神醫院護士，相信戲份很重。

第4季的主題是「The Hellfire Club」，代表劇中Will、Dustin、Mike和Lucas最喜歡玩的桌上角色扮演遊戲《Dungeons & Dragons》，而新一季將會講述一座神秘且恐怖的精神病院。雖然拍攝工作已經開始，但Netflix尚未宣布劇集正式上架日期，相信劇迷仍要耐心等待。

點擊下圖看第四季將加入的8位新角色：