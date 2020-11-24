男排女將首集劇評 | 鄧麗欣熱血亮相　ViuTV「抄」TVB一舉搣弊病

一眨眼已踏入11月，回想多月前被老細迫看《熟女強人》和《暖男爸爸》，頓覺時光荏苒。昨晚（23/11）迎來ViuTV近期推出的最後一套原創劇《男排女將》，本身仍未從無綫台慶大騷回復、持續幾日處於「阿源」累炸頹廢狀態的記者，看完《男排女將》後精神為之一振，《男排女將》可謂一改ViuTV拖沓節奏兼「出戲」弊病，「抄」足TVB的節奏明快，全靠無綫出身的導演黃頴珊坐陣，賣「快」賣「爽」，外加鄧麗欣久違的電視熒幕亮相，成功將記者由冬日的慵懶感拖出來。

（《男排女將》劇照）

取TVB之長改ViuTV之短

觀乎《二月廿九》，到近期《熟女強人》兼《暖男爸爸》，無論甚麼題材，ViuTV在觀眾心目中均落下情節緩慢兼對白尷尬印象，尤其《暖男爸爸》擺明賣「慢」。雖然記者同意本人同事所稱，《暖男爸爸》是攞來「嘆」的，但心急如記者般的觀眾就好容易會棄劇，斷然不會加入「圍爐」團。

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但《男排女將》首集可見驚喜，本劇擺明賣快賣爽，食住近日Netflix大熱劇《Emily in Paris》及《后翼棄兵》的爽劇潮流，睇完係精神嘅！在此不得不歸功於無綫出身的導演黃頴珊，將大台節奏明快的優點加入《男排女將》，取長補短，一啲都不可恥。

鄧麗欣球場教導顧定軒打排球秘技。（影片截圖）

鄧麗欣有日漫女主角味

與記者同年齡層的觀眾打開ViuTV看《男排女將》其中一個最大原因，不外乎是看「學生時代回憶」鄧麗欣。今次要一讚選角不錯，鄧麗欣（飾演蔣家瑜）樣貌氣質均有日本漫畫女主角味道，超適合《男排女將》熱血日漫風格。尤其鍾意最後鄧麗欣撕碎保險單，再扔向師弟杜港（飾演麥樂基），轉身揚手叫MIRROR一班靚仔小鮮肉跟她離開球場，眼神犀利，霸氣十足，熱血到好想令人興奮疾呼：「阿姨我好想努力呀！」

鄧麗欣型爆轉身帶MIRROR離開球場。（影片截圖）

尾聲夠唯美

雖然前面熱血，但幸好結尾鄧麗欣沒有立即答應做教練，否則又會太過順利成章，過了火喉變老土。最後列車駛過後，鄧麗欣表情由興奮變得意味深長，走回頭認真回絕滿懷熱情的顧定軒（飾演 King）：「我係唔會做你哋教練嘅。」整幕充滿日本風，雖然追看性不高，但勝在有少女兼熱血漫畫的唯美質感，收尾不錯。

最後鄧麗欣和顧定軒對望一幕都幾唯美。（影片截圖）

雖然《男排女將》各項加分不高，但整體而言看完有煥然一新之感。所謂劇集成功與否都要看「一命二運三風水」，成功三要素「天時、地利、人和」中，《男排女將》緊接節奏巨慢的《暖男爸爸》佔盡地利，食住「爽」熱潮亦攞埋天時、更有導演黃頴珊兼鄧麗欣做人和，從追看角度而言會給7分（滿分10分），爭在懸念始終不強，「有期待就有傷害」，在觀眾滿懷期望之下，希望不要衰收尾。

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