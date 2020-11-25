《愛回家》Tyson爆偷食失婚貴婦　謝文欣再爆今年初已被飛勁傷心

無綫高收視處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中，飾演Tyson的謝可逸，早前被指背叛拍拖6年的女友、無綫小花謝文欣偷食之餘，更搭上有錢失婚貴婦Jathy Fong，再傳出兩人奉子成婚的消息。雖然不知孰真孰假，但謝文欣日前接受傳媒訪問，自爆今年初就已經被分手，令她傷心到爆肺。

《愛回家》Tyson謝可逸被爆背叛小花謝文欣 出軌失婚婦疑搞大肚

早前無綫小花謝文欣拍拖6年之前男友謝可逸，被指背女友偷食之餘，更搭上有錢失婚貴婦Jathy Fong。日前謝文欣接受訪問時坦言失戀時傷心到爆。（IG/ @ally_manyan）

謝文欣沒有正面透露令她傷心到爆的戀情是否為謝可逸，不過她回想失戀日子，指當時傷心到在公眾地方都忍不住流淚，工作時又喊，連拍檔鄧尚義都不知如何安慰她。

在無綫電視（TVB）處境劇《愛・回家之開心速遞》中飾演「Tyson」的34歲藝人謝可逸，今日（18/11）被傳媒爆料指被女友偷食之餘，更疑似搞出人命。（影片截圖）

她直言曾因失戀而「屈出病」，雖然曾經有衝動想與對方重頭來過，但對方都認為分開對雙方較好，最後大家有共識地分開。不過幸好謝文欣已經走出情傷，但她坦言偶爾會回想起昔日拍拖回憶，「真係要時間沖淡。」

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