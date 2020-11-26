請回答1988︳惠利細佬崔勝元血癌復發　曾嘆急病錯失搏殺期勁慘情

南韓神劇《請回答1988 응답하라1988》開播已有5年之久，至今仍是無數人心中溫暖的回憶。近日，不幸的消息傳來，劇中飾演女主角惠利細佬「成餘暉」的崔勝元血癌復發，緊急送往醫院治療。

據悉，早在2016年4月，崔勝元在拍攝韓劇《魔女寶鑒 마녀보감》時就曾確診患急性血癌，因此停止了一切演藝活動，經過了7個月的漫長治療，病情得到控制，漸漸重回螢光幕前。

崔勝元在《請回答1988》飾演惠利的細佬兼家中孻仔，角色傻更更勁入屋，令他攀上事業高峰：

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就在事業逐漸向好的方向發展時，沒想到厄運再一次降臨在崔勝元身上。病情再次復發後，崔勝元的圈內好友朱瑉珍在社交平台發文呼救，稱其已緊急送往醫院治療，但是他的身體狀況不妙，情況不樂觀，急需輸血治療，並呼籲A+型血液的網友願意幫忙盡速跟他聯絡。

得知此消息後，一大批粉絲在驚訝之餘紛紛為崔勝元祈禱，從初次患病到如今復發，許多粉絲都不離不棄地關心他，希望他早日好起來。令人唏噓的是，翻看崔勝元的影視資料，就在初次患病康復後，他曾在參加一檔極限運動綜藝上罕見吐露心聲，祝願自己可以度過「第二個人生」。

上星期，一則「請回答1988珍珠長大了」的話題，更將這部劇重新送上熱搜，引起滿滿「回憶殺」。按圖即睇小童星金雪近況：

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談到患病時候的心態時，崔勝元曾悲觀消極，一度以為自己沒有明天，甚至在確診身患急性血癌後的半年時間裡，非常討厭太陽升起。 一直想不通為什麼病魔選擇的是自己、選擇的偏偏是現在這個時間。他初次患病，正是《請回答1988》風靡之時，那時候崔勝元因為惠利細佬餘暉一角小有名氣，資源好了許多，但奈何生活還是和他開了玩笑。沒想到就在崔勝元心態漸漸調整時，命運又開了第二次玩笑。

冬天漸漸來臨，許多人又重新打開《請回答1988》，重溫屬於雙門洞的烏托邦。崔勝元在劇中飾演的「成餘暉」一角整個人傻更更、長相老成，是家中備受寵愛的孻仔，和家姐惠利的相處充滿童趣。崔勝元將這一形象刻畫得栩栩餘生，成為雙門洞不可缺少的回憶。在此祝願崔勝元戰勝病魔早日康復，希望雙門洞的每一個人都不會散。

在此祝願崔勝元戰勝病魔早日康復，希望雙門洞的每一個人都不會散（《請回答1988》劇照）

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