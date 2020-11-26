張國榮《Monica》MV場景極難搵？　YouTuber用盡力量尋找答案

YouTuber Hebe最近拍攝了一系列尋找港產片拍攝場地的影片，走訪完《逃學威龍2》（1992）、《賭俠》（1990）、《國產凌凌漆》（1994）及《家有囍事》（1992）的重要拍攝場地後，他便應「哥哥」張國榮粉絲要求，尋找哥哥成名作《Monica》的MV拍攝位置。

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YouTuber Hebe在片中透露，《Monica》MV在淺水灣拍攝，並根據歷史時序、MV場面和環境比對等因素，先後排除了海灘道53號與55號，以及海景大廈（現為Club One）和淺水灣酒店等地方，所以取景地最有可能是前身是麗都商場／麗都海浴娛樂場、曾變成私人會所聽濤會的The Pulse。

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YouTuber Hebe原片連結：張國榮 MONICA MV拍攝場地能找到嗎？暫時最瘋癲的考證 - 全為哥哥粉絲 - 消失的地方:麗都 LIDO | 港產片朝聖片 八星報喜 MONICA / 藍色憂鬱 MV

雖然種種線索都指向前身是麗都商場的The Pulse，但因為建築物經過大規模改動，所以Hebe亦不敢百分百肯定自己已經找到確實位置。到底《Monica》是否在麗都拍攝？MV女主角吳家麗接受《香港01》訪問時便答道：「係呀！」證明Hebe付出的心血沒有白費。另外，片段上載後，Hebe亦收到不少觀眾提供更多線索，引證當日確實搵啱地方，他在YouTube直播更說：「100%係呢度喇！」

點擊下圖觀看吳家麗專訪靚相：專訪︱吳家麗指新人歷練少演戲難免生硬：我後生嗰陣都係一嚿雲