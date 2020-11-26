【最美麗的第七天】商天娥曾是TVB當家花旦　全盛時期拍過三級片

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼翻播鄭嘉穎、周勵淇、黃宗澤和唐詩詠主演的《天幕下的戀人》（2006）後，最近便播出四人主演的另一套劇集《最美麗的第七天》（2008）。事隔12年，劇中演員已有不少變化，例如飾演周勵淇姑姐「凌寶芝」的商天娥，今年原來已經58歲，更兩度外闖離開TVB，到今年才重回娘家拍攝新劇《BB大曬》。

商天娥在《最美麗的第七天》中飾演周勵淇姑姐，她在劇中亦是姚子羚的媽媽。（電視畫面）

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1983年出道的商天娥，是第12期TVB藝員訓練班的畢業生。入行兩年後，她因為與張國榮合演《儂本多情》（1984）走紅，及後穩坐一線頂端位置，並先後飾演《鹿鼎記》（1984）「阿珂／陳圓圓」、《季節》（1987-1989）「周珮青」和《義不容情》（1989）「馮美欣」等角色，甚有發揮。可是踏入90年代，商天娥便開始人氣下滑，僅拍過《同居三人姐》（1990）、《笑看風雲》（1994）等7套劇集，然後便離開TVB轉投亞視，亦曾到內地、台灣發展。

商天娥在《儂本多情》中與張國榮飾演情侶。（劇照）

2003年，商天娥正式重返TVB，首部參演的劇集便是《隔世追兇》（2004），戲中她與郭晉安飾演母子，當時便有不少人覺得古怪，因為她事實上僅比郭晉安年長5歲，但之後商天娥亦有飾演「非典型媽媽」，她在《與敵同行》中比起「兒子」鄭嘉穎實際僅大7年。

商天娥在《隔世追兇》中飾演郭晉安的母親，但她僅比對方年長5歲。（海報）

雖然回巢後多數演媽媽角色，但商天娥亦有擔任過第一女主角，例如她在《師奶股神》演出，便備受觀眾讚賞，只是拍攝完《樓奴》（2015）後，她便再次決定離巢，與TVB結束賓主關係。到今年，她終於再次回巢接拍《BB大曬》，飾演馬國明的母親，她之前接受《香港01》訪問時便透露暫時和TVB只有這一部劇集的合作，之後要看接下來的情況：「其實我依家都要抽多啲時間陪媽媽，始終佢年紀大，同埋疫情自己都要好小心。」

商天娥今年重返TVB拍攝《BB大曬》。（梁碧玲攝）

除了電視劇，商天娥其實也拍過不少電影，包括郭富城主演的《C+偵探》（2007），不過當中最爆、最Juicy的始終是處女作《猛鬼迫人》（1985），身為主角的她飾演一名被鬼搞的記者，而戲中露點性愛場面更是當年一大熱話，只是演出的不是商天娥，而是飾演女鬼的玄智慧。而商天娥第二部演出的電影，便是首套因為「有非常強烈的暴力場面」而被評定為第III級的《三狼奇案》（1989），戲中她飾演鄭則仕的太太，而這個角色更亦令她在《第9屆香港電影金像獎》入圍「最佳女配角」。

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