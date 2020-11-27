Selina任家萱花一年時間為父母送驚喜　翻新五千呎大宅超豪裝潢

Selina任家萱出名孝順，同妹妹以及父母感情要好。（IG：@selinanahaha）

Selina任家萱出名孝順，同妹妹以及父母感情要好。入行多年早登女子天團之位，收入多亦對家人好豪爽，入手多處豪宅畀父母同妹妹居住。唔單止用錢，佢仲花一年時間將士林區豪宅大翻新，假借公司春茗名義，為兩老送上超級驚喜﹗令任爸任媽感動落淚。

任爸70歲生日，Selina為佢舉行盛大派對。（IG：@selinanahaha）

士林呢個5000呎豪宅，其實係Selina同當時老公張承中，以2億新台幣折合港幣5千幾萬購入，2016年離婚後Selina已經遷出，呢度成為佢堆置雜物嘅巨型雜物房。一年前佢決定為父母製造驚喜，聯同妹妹任容萱設計大翻新，變成歐陸式豪宅，靚到好似示範單任一樣。

原本Selina間屋係咁：

花一年時間變成示範單位一樣咁豪。（影片截圖）

Selina同妹妹帶父母到達，一開門任爸任媽驚訝到以為入錯屋，一邊參觀一邊嘩聲四起，感動到眼濕濕。所有小細節Selina都有注意到，為任爸準備娛樂室聽歌砌飛機品酒，為任媽準備巨型酒店式衣帽間，仲有夢寐以求嘅相片牆，兩老一直話：「太誇張太豪華了﹗偷偷給我做那麼的美，太過份了﹗」任媽更話：「我要每天開party讓人羨慕，這輩子下輩子都不要搬走。」片尾讀出Selina寫畀父母嘅感謝卡：「只能送上這間陋室，讓你們頤養天年，聊表我對你們的愛。」

面對Selina嘅大驚喜，任爸任媽一路參觀一路保持難以置信嘅表情。（影片截圖）

Selina真係好有孝心。（影片截圖）

點擊睇下Selina間屋有幾豪：