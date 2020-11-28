林文龍邀請為AMM創作時裝劇未因疫情停工　戚其義：預出年3月開拍

世紀疫症變幻莫測，香港早前疫情原本已轉趨穩定，但近日又出現第四波爆發，為減低傳播風險，戲院、劇院隨時要關閉，就連電影、電視拍攝進度亦有可能再次受阻。曾擔任亞視擔任副總裁、現已轉職為亞洲心動娛樂（AMM）香港區副總裁的林文龍，早於今年6月接受《明報周刊》訪問時透露，已邀請前無綫金牌監製戚其義合作開拍新劇：「戚其義已跟我達成共識，會成為長期合作夥伴，他已開始埋班，正籌備下半年的工作。」奈何疫情狀況不明朗，連帶該劇的拍攝計劃亦突然變得「冇聲冇氣」，難道如外界傳聞因為林文龍「離開」亞視，轉投新公司AMM而無限期擱置？戚其義日前出席他有份投資的甜品店開業儀式時透露，新劇創作沒有停止，「其實冇停過，創作劇本唔需要喺條街度嘅。」 撰文：游大東

戚其義與兩位拍檔：陳豪（中）和「甜姨姨」Candy（左）一同在銅鑼投資開設甜品店。（劉智源攝）

戚其義直言，今次為AMM合作的新計劃為30集時裝劇，預計明年3月開拍，現時劇本仍在籌備階段，「題材係時裝愛情片啦，（疫情下）呢個暫時嚟講係最安全。」他說，全劇會有30集，現時大約寫了三分一，所以選角暫時未有心水，「等個劇本再成形啲先！」至於今次新劇會不會再跟《金枝慾孽》（2004）和《天與地》（2011）的舊拍檔、編審周旭明合作？阿戚坦言這次創作劇本上沒有他，「佢好忙，要另外一啲同事幫手。」

提到「神劇」《天與地》，明年將會是首播10周年，問阿戚會不會原班人馬再有新搞作，包括《天與地》續篇？「有㗎，其實年年都有（諗），唔一定係《天與地》，我哋呢班人成日都有聯絡，但問題係阿Mo（陳豪）有又細路仔，就會諗多D嘢囉，我諗佢哋都比較穩陣啲，即係變咗唔同我哋，佢有小朋友。」當然疫情嚴峻也是無法成事的關鍵，「我諗睇個疫情啦，而家呢個環境、氣氛，好似今日（20/11）咁，爆咗廿幾宗，大家都好擔心。阿佘聽聞喺大陸，佢一來一回14日，我諗佢都唔會考慮。」

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身為「金牌監製」的戚其義，認為今時今日港劇依然有得做。（劉智源攝）

直認港劇仲有得做：有睇《歎息橋》同埋《殺手》！

自從《金枝慾孽貳》（2013）離開娘家無綫後，阿戚已有幾年沒有新作推出，問他最近有沒有留意港劇？他說有看無綫的《殺手》以及ViuTV的《歎息橋》，都是跟他份屬老友的陳豪與林保怡作品，「睇《殺手》，阿Mo仲得囉（應付）啲動作，至於《歎息橋》，OK喎，我覺得（表達手法）幾新，同埋最緊要係成班人我都識，變咗佢哋響入面嘅用心我係睇到。」

「港劇仲有冇得做」是近年很多行內人都討論的話題，作為「金牌監製」，阿戚以肯定的語氣說：有！理由在於港劇的味道難以取代。「始終你講嗰個競爭市場係喺大陸呢，我哋港劇仲係快啲嘅，可能我哋嗰個（創作）空間呢，而家仲可以嘅。」問他有哪些改善建議？他認為現在不是時候講這個問題，「我諗要改善，真係要靠我哋創作同製作，最緊要睇投資方，同埋成個市場，如果個市場去到個氣氛咁樣呢，你都唔好講改善住，我覺得大家要配合番而家個需求先，即係改善嗰啲，我諗係等大家百花齊放嘅時候就有得講。」

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「神劇」《天與地》將於明年迎來首播10周年。（網上圖片）

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